中信銀攜手金圓金控、國美控股 於廈門設立消金公司

中信金 (2891) 旗下中信銀攜手廈門金圓金控、國美控股聯合成立的廈門金美信消費金融公司於今（22）日正式開業，金美信消費金融公司是首家兩岸合資的消費金融公司，以通路創新、大數據行銷和產品服務創新，提供中國大陸市場個人消費信貸業務新體驗。金美信消費金融公司資本額為 5 億元人民幣，中信銀為主要發起人，持股比例為 34%，金圓金控、國美控股各持股 33%，今年 4 月 27 日取得中國大陸銀保監會批准籌建、5 月 11 日獲金融監督管理委員會核准投資設立、9 月 29 日取得廈門銀監局開業批復、10 月 9 日獲金融許可證，並於 10 月 10 日完成工商註冊並取得營業執照。



金美信消費金融公司不僅是廈門市首家獲批的法人消費金融公司，亦是中國銀保監會合併以來，首家獲批開業的消費金融公司，中信銀副董利明 (南犬) 表示，金美信消費金融公司三方股東的多元化背景，作為最大股東的中信銀為臺灣合併資產規模最大之民營銀行，中國大陸消費金融市場引入臺資機構，可有效借鏡臺灣消費金融成熟的發展經驗，進一步拓展兩岸金融合作範圍。



中信金把廈門視為重要深耕金融業務區之一，旗下子公司中信銀廈門分行於 2016 年成立，壽險業務亦有子公司台壽保公司旗下位於廈門的君龍人壽，金美信消費金融公司的加入，充分發揮兩岸合資三方的優勢資源。