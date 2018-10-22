【安聯投信】雜音多 壓抑市場信心 股市全數淨流出

市場仍對美中貿易、義大利預算以及美升息步調前景等問題感到不安，美股主要指數近一周大多以上漲作收，其他全球股市雖有反彈、但力道仍顯疲軟，顯示投資人仍缺乏信心。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 10 月 17 日當周，股市均呈現淨流出 (見表)。

在美股方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，儘管美政情變化和與沙國關係緊張、退出與俄國簽屬的《中程導彈條約》等議題壓抑市場信心，隨著財報周登場，料第三季財報仍是市場關注重點。

林素萍表示，目前來看，已公布的美大型企業財報表現強勁，助使股市自賣壓氣氛強力中反彈，FactSet 機構預期 S&P500 企業第三季獲利成長將達 19%，緩和投資人對未來經濟展望的擔憂程度。

在經濟數據方面，林素萍表示，美 9 月工業生產月增 0.27%，連續第四個月呈現正成長，9 月製造業亦較上個月成長 0.15%，反映需求面持續呈現廣泛性擴張。美國全國住宅建商協會 (NAHB) 公布數據顯示，美 10 月建商信心指數升至 68，顯示開發商對於上揚的抵押貸款利率迄未對需求產生明顯影響。美初領失業救濟金人數持續下降，續領失業救濟金人數減至 1973 年以來最低水準，意味勞動市場依然穩健。

在中國股市方面，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，在財報方面，第三季財報陸續發佈，中小板及創業板初步統計較第二季放緩，部分科技及新能源車等指標企業出現上調。部分龍頭或市值規模較大的企業財報表現也有不錯成績。

許廷全表示，中美貿易問題仍未解，相關產業可能受影響程度與開放進程仍須關注。政策面上，供給側改革與環保查核升級有助維持上游供需平衡，近期進行再強化，隨著中國改革開放動作持續，有助長期營運效率與資本市場運作。方向上仍以產業能見度高、回檔後評價具投資價值、市占率有機會提升、進入技術門檻高及具備結構性成長機會者為主。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，邁入第四季的台股，投資信心和未來走向仍主要受制於國際政經情勢變化、重要企業財報和產業展望等變數。隨著超級財報周登場，目前來看，已公布的指標企業說展望與市場預期相當，應該可以對台股形成一定程度的支撐。

展望後市，廖哲宏表示，短期需求能見度不高，在貿易戰影響不確定性還是很高的情勢下，料盤勢仍在反覆消化市場雜音和漲多籌碼，未來牽動市場方向和氛圍的關鍵還是明年展望。現階段，投資人對於市場前景信心仍不足，台股仍需要時間整理。

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