台商掌握兩大技能 迎戰工業4.0搶先機

全球製造業邁向工業 4.0 時代，由於台灣企業具有成本及品質優勢，競爭力並不亞於其他國家。然而，面對競爭激烈的貿易環境，台灣企業必須「提升生產力價值」及「強化數位化能力」，才能於第四波工業革命競技場中，取得市場先機。

國際工業測量儀器與自動化生產製造商 E+H 總裁 Matthias Altendorf 特地訪台，與台灣企業進行跨界交流。他認為，台灣廠商在材料、零組件等方面具有成本及品質的競爭優勢，能於全球市場佔有一席之地，因此，E+H 不少零組件即是向台灣廠商進行採購。

E+H 來台進行跨界交流，左起依序為 E+H 亞太中心負責人 Camillo Di Palma、銷售總監 Martin Schaub-Adolf、總裁 Matthias Altendorf，以及擎傑董事總經理許培楨、經理黃志維。(圖：擎傑提供)

由於世界各國加快工業 4.0 推動步伐，導入數位化、自動化、智慧化，並結合物聯網、大數據、雲端計算、人工智慧等技術，生產製造業轉型為新型態的智慧工廠。值此第四波產業變革，Matthias Altendorf 建議，台灣企業可從提升生產力價值及強化數位化能力等兩大技能著手，透過數位化方式接軌全世界，並要對客戶產生價值，才能因應全球變革，搶奪先機。

Matthias Altendorf 分享 E+H 如何從一家小型企業發展至今，成為歐洲最大的工業測量儀器製造商，創新技術亦領先全球，是全球少數能提供涵蓋所有產業的工業測量儀器設備品牌。他說，E+H 不斷因應趨勢及客戶需求，適時調整發展腳步，找出公司對於客戶的價值。

在研發方面，過去 20 年來，E+H 著重兩個層面，一是產品於工廠製程使用之際，現場操作單位或者人不需要碰觸到儀器，即可進行監控；二是將產品做得更為輕、小、節能。最近 5 年的研發方向，工業測量儀器則轉為兼顧「量」、「質」並重的研發主軸，不僅數量，亦可感測到流量、溫度等質化品質。

同時，因應世界人口結構轉變，尤其高齡化、勞動力下降已是不可避免趨勢，預計工業測量儀器需求大增，將進一步研發如同人一樣具有五覺 (視、聽、嗅、味、觸) 感官知能的產品，輔助工廠運用智能化感測器，提高管理價值及安全管控。

他說，工業製程難免涉及腐蝕性原料、防爆安全措施，需要苛刻的環境，測量儀器不僅提供溫度、壓力、流量等測量功能，還必須運用高科技材料與技術，構成測量儀器的組合。因此，工業測量儀器設備要具備高度可靠性及安全性，結合智能化零組件，輔以大數據、雲端計算等智慧化技術，進行製程的優化及事前預測，協助工廠製程達到最好、最有效率的管理。

在服務方面，Matthias Altendorf 認為，必須深化客戶往來關係，以 E+H 為例，於產品、解決方案、售後服務等不同環節，與客戶做深度結合。尤其 E+H 產品的生命週期很長，會依據客戶的腳步提供適時適切的服務，並運用大數據、物聯網，給予他們更多的價值服務。因為跟客戶的關係不僅是產品銷售，而是希望達到更深層的合作夥伴關係，提供客戶更多的加值服務。

也因此，E+H 產品每年平均銷售數量達 220 萬台，營收年年成長，去年總營收高達 22.5 億歐元，相較去年，今年營收成長更增加 14%~15%，過去 5 年平均成長率維持在 8%。目前全球客戶數超過 10 萬家，其中不乏眾多國際大廠，聯合利華、海尼根、殼牌公司等都是 E+H 的合作夥伴。服務的客戶範疇從最上游製造廠商、公共事業，到食衣住行等消費端，均可以看到 E+H 工業測量儀器，協助生產製造推向工業 4.0 智慧製造時代。

工業測量儀器有助於生產製造業提升製程效能及安全監控。（圖：E+H 提供）

全球競爭日趨白熱化，貿易戰在所難免，近期中美貿易大戰即是一例，波及不少國際企業。Matthias Altendorf 建議，要提早展開全球化、在地化布局，以 E+H 來說，20 年前即把工廠設在不同區域，目前全球主要區域包括德國、瑞士、法國、義大利、美國、巴西、日本、中國等地，均設有工廠及研發中心，提供當地客戶包括生產、銷售、技術及售後服務。

他非常重視台灣市場潛力，認為台灣已遙遙領先其他亞洲國家的工業 4.0 發展，從 E+H 在台灣銷售年年成長的情況來看，未來市場爆發力十足。所以選擇與台灣的擎傑企業攜手合作，協助台灣生產製造業邁向工業 4.0 轉型。

擎傑企業取得 E+H 台灣獨家代理權至今，是台灣最大的工業測量儀器銷售商之一，包含石化、紡織、水泥、造紙、食品、半導體、光電科技、鋼鐵、公共工程等產業，超過上萬家公司，都是擎傑服務的對象。