中保朝智慧停車場業務發展 旗下子公司業績表現亮眼

中保 (9917)2015 年從有線保全系統轉成無線保全系統，這幾年建構 IoT 的基本基礎，業務擴大到智慧城市(Smart City)，旗下子公司今年以來成績表現亮眼，其中負責停車場業務的國雲樓管近日增加 6500 餘格停車格，自 9 月起營收可再增加 300 多萬元，將挹注集團業績成長。中保業務從智慧家庭(SmartHome) 延伸擴大到智慧城市(Smart City)，從私領域走向公領域。子公司今年前 8 月營收成長較大都跟智慧城市有關，像是智慧停車、智慧醫療照護、智慧防災等，包括國雲停車場年成長 690%、國雲科技年成長 34%、立偉電子年成長 16% 及中保防災科技年增 273%。



中保指出，集團負責停車場業務的國雲樓管 (國雲停車場) 及國雲保全(國雲科技)，今年均有亮麗的表現，而國雲樓管在近日增加 6500 餘格停車格，自 9 月起月營收可再增加 300 多萬元，至於南部國雲保全的停車場營收前 8 月業績比去年增加 1000 多萬元，今年中保的停車管理業務前 8 月營收也達 5.11 億元，較去年成長 10.81%。



此外，路邊停車格數從去年 8 月的 6 萬 1574 格，增加至今年 8 月的 6 萬 8159 格；路外停車格數也從去年 8 月的 5668 格增加至 6592 格。即總車格數從去年 8 月的 6 萬 7242 格，增加至今年 8 月的 7 萬 4751 格，年成長 11.17%。中保已積極朝智慧停車場業務開發，將可帶來更有效率的停車，也帶來更高的營收及獲利。