【大行報告】中泰證券：北方生豬調運形勢依舊嚴峻

中泰證券發表研報指，10月19日，農業農村部通報，10月20日零時起，安徽省滁州市鳳陽縣大廟鎮、蕪湖市南陵縣許鎮鎮和宣城市宣州區天湖辦事處等3個非洲豬瘟疫區將正式解除封鎖。截至10月20日，全國有12處非洲豬瘟疫區解除封鎖。至此，河南、安徽各剩一處未解封。若防控得當，安徽、河南疫情區有望下週解禁。

研報指出，北方多省份相繼確認非洲豬瘟疫情，遼寧等調運限制進一步加強。整體看，北方生豬主產區省份調運仍舊受限。其中，河南是生豬的主產區和主銷區。根據芝華數據顯示，2017年全省生豬調出量292萬噸，佔全省年產量的56%，佔全國調出量的20%。河南省生豬主要調往江蘇、上海、山東、四川、湖北等省份，前期受限制調運影響，河南地區普遍存在壓欄狀況。如果防疫狀況良好，河南另一例疫情有望在26日解禁，但是由於相鄰省份山西確認一例非洲豬瘟，按照相關規定：發生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省調運，並暫時關閉省内所有生豬交易市場。暫停時間從任一相鄰省發生疫情至其全部相鄰省疫情解除封鎖前。河南生豬跨省調運短期内仍將受限。

研報認為，從仔豬價格走勢看，疫情導致仔豬價格出現南北分化。其中，廣東、四川等地受生豬價格持續上漲影響，仔豬價格也出現了相應的提升，目前廣東地區15公斤仔豬價格在32元/公斤水平，單頭盈利在150元水平，反映當前南方地區補欄積極性較高，產能大概率不減反增。東北地區的仔豬價格目前在19.5元/公斤水平，已經跌破成本線，但是跟上一輪週期對比看，目前價格仍舊不足以導致大規模產能出清。這與中泰草根調研的結果一緻，由於東北地區目前種豬和仔豬調運受限，因此規模養殖場後備母豬補欄被動停滞，淘汰母豬的出清也隨之放緩。短期内未見農林牧漁行業產能大規模出清。但是如果疫情持續，價格有望持續走低，當養殖戶現金流進一步消耗及對後市悲觀情緒的增加，預計產能將加速出清。