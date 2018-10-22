劉士余：鼓勵私募股權與創投基金積極參與企業並購重組、債轉股以及股權融資

10月22日證監會網站發布，劉士余主席在中國基金業20周年論壇上的致辭。致辭稱，在推動基金行業健康發展方面，將重點做好以下工作：

一是鼓勵私募股權與創投基金積極參與企業並購重組、債轉股以及股權融資。鼓勵各類各級政府管理的投資基金、私募股權投資基金管理人和券商資管等設立股權並購基金，提升上市公司的融資便利，改善上市公司的治理結構，有效防范股權質押風險。

二是充分發揮私募基金積極作用，激發市場活力。進一步健全適應創投行業的差異化監管機制，研究完善並購重組領域創投基金所投企業上市解禁期與投資期限反向掛鉤機制。優先支持設立主要投資於民營企業的各類股權和債權投資基金。推動完善相應的財稅政策，進一步支持私募股權基金投向高新技術企業與產業。

三是大力發展公募基金等機構投資者。在稅收遞延政策支持下，做好養老基金產品儲備，養老金賬戶銜接及平台建設工作，為明年公募基金納入養老金配置盤子做好准備。持續改進公募基金審批服務，加快發展權益類公募基金。支持外資資管機構從事權益類資產的資管業務。

四是鼓勵基金公司依法實施股權激勵和員工持股計劃，充分調動專業人才的積極性。

五是完善基金銷售機制，推進基金投資顧問隊伍建設。