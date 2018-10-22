港股午盤暴漲2.4% 重返26000點大關 券商、科網、醫藥股齊揚

港股今 (22) 日隨 A 股開高走高，重返 26000 點大關。截至午盤，漲幅進一步擴大，恒生指數漲 2.4%，報點 26173.98 點；國企指數漲 3.34%，報點 10563.37 點；紅籌指數漲 2.63%，報 4246.03 點。大盤成交量港幣 626.73 億元。

圖：google

吉利汽車 (0175-HK) 漲逾 10%，領漲藍籌。中國生物製藥 (1177-HK) 漲 6.14%，蒙牛乳業 (2319-HK) 漲 7%，舜宇光學 (2382-HK) 漲 6.1%，申洲國際 (2313-HK) 漲逾 5%。

券商股暴漲，其中，海通證券 (6837-HK) 漲 16%，中國銀河 (6881-HK) 漲 15%，光大證券 (6178-HK) 漲 14.5%，中泰證券漲 13%，中信證券 (6030-HK) 漲 13.6%。

中國證監會新聞發言人常德鵬上週六 (20 日) 指出，證監會將 IPO 被否企業籌畫重組上市的間隔期從 3 年縮短為 6 個月。海通策略表示，此次調整將相關期限統一，有助於因流動性等相關原因陷入困境的企業，接受優質企業參與上市公司併購重組，也有助於提升市場活躍度。

科網股集體走高，美團點評 (3690-HK) 漲 8.64%，比亞迪電子 (0285-HK) 漲 8.46%，金蝶國際 (0286-HK) 漲 8.52%，中興通訊 (0763-HK) 漲 8.15%，小米集團 (1810-HK) 漲 7.33%。

醫藥股集體走高，金斯瑞生物科技 (1548-HK) 漲 10%，藥明生物 (2269-HK) 漲 9%，石四藥集團 (2005-HK) 漲 8.57%，白雲山 (0874-HK) 漲 8.25%。

分析指出，由於中國官員齊開口支持 A 股，市場憧憬上週六召開的防範化解金融風險會議，將有更多政策改革推出。但根據過往經驗所得，這類的救市行動難以長久維持，僅屬於短暫的反彈。週內將有多家大型中資銀行股公佈業績，市場預期盈餘繼續成長，值得關注。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 6.94 億元，港股通 (滬) 淨流入 19.82 億元；深股通淨流入 2.06 億元，港股通 (深) 淨流入 9.97 億元。

滬股通中資金流入最多的是中信證券，淨流入 6.56 億元，其次為中國平安、華泰證券、貴州茅台、恒瑞醫療。資金流出最多的是康美藥業，淨流出 10.18 億元。

深股通中資金流入最多的是東方財富，淨流入 4.97 億元，其次為格力電器、中興通訊、五糧液、萬科 A。資金流出最多的是大族鐳射，淨流出 3.01 億元。