〈虛擬貨幣現況〉楊金龍：虛擬貨幣非貨幣 是具高投機性的虛擬商品

立法院財政委員會今 (22) 日針對「虛擬通貨發展現況及主要國家監管措施」進行質詢三大財金首長，對於立委詢問「虛擬貨幣是屬於貨幣還是金融商品」？央行總裁楊金龍否認其為貨幣，並表示虛擬通貨是「具高度投機性的虛擬商品」，金管會主委顧立雄也表示，虛擬通貨只能廣義定義為金融商品。

立委賴士葆質詢中指出，虛擬貨幣一天可以募資高達新台幣好幾億元，台灣也有平台在進行交易，到底虛擬貨幣是屬於貨幣還是金融商品？

楊金龍表示，虛擬貨幣並沒有貨幣的「內涵價值」，且國際上都認為虛擬通貨是屬於一種「數位資產」，不是「貨幣」，虛擬通貨是「具高度投機性的虛擬商品」。

央行在報告中也提出，民眾持有虛擬通貨主要是基於投機性動機，而非廣泛作為支付工具，爰國際間均認為虛擬通貨不是貨幣 (表 4)，而較類似虛擬 商品 9 或虛擬資產的概念。

顧立雄也表示，虛擬通貨只能廣義被定義為金融商品，並且針對在平台交易的部分，已在 7 月下旬函請各銀行，要求比特幣等「虛擬通貨」交易須採實名制，以達到防制虛擬通貨洗錢之成效。

至於 ICO 發行的虛擬通貨，是否屬證券交易法規範的有價證券？顧立雄表示，應視個案情況認定，並提醒投資大眾，注意投資 ICO 的風險。

特別的是，今日財委會三大財金首長齊聚立院備詢，主席賴士葆請全場起立，針對昨晚（21 日）普悠瑪台鐵列車出軌的不幸，為普悠瑪號罹難者同表哀悼約 1 分鐘。