吉茂今開放信用交易 下午舉行業績說明會

吉茂精密 (1587) 今天開放融資融券信用交易，股價開盤走跌，並未上演慶祝行情。吉茂也將於下午召開業績說明會，將針對第三季業績及第四季、明年展望做說明。吉茂主要經營 AM 市場，已成功開拓北美、歐洲、中國大陸、東南亞、大洋洲等地區，且為國內最大汽車水箱供應商，2017 年每股稅後純益 0.27 元，2016 年為 1.06 元，主要受到匯率因素影響。



除站穩 AM 市場外，吉茂獲得豐田集團旗下零組件大廠 DENSO 策略性投資入股 22%，強化雙方業務關係，積極邁向 OES 供應鏈，已打入 TOYOTA、NISSAN、INFINITI、MITSUBISHI 等日系汽車大廠，今年亦已取得歐洲知名大廠全鋁水箱訂單，將吉茂水箱帶進歐系車 OES 市場，跳脫低價與次級產品市場的競爭，以提升公司整體獲利表現。



吉茂指出，在中國大陸與東協各國簽訂之關稅優惠利基、DENSO 集團新增阿根廷地區訂單，且 DENSO 集團即有通路亦持續增加產品品項採購，以及新客戶訂單挹注與非車用散熱器冷卻系統新產品陸續出貨下，預期吉茂未來營運規模將持續成長。