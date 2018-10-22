越秀地產(00123-HK)：市場大環境不佳 料調控不會繼續收緊

在大灣區概念被各行各業作為未來發展一大風向標的當下，嗅覺靈敏的各大房地產企業也早已開始謀求在大灣區內佈局。越秀地產(00123-HK)目前已在廣州、香港、佛山、中山以及江門五個大灣區城市的土地儲備達到899萬平方米，佔公司總土地儲備49%。公司稱未來在繼續深耕已進入城市基礎上，亦會積極謀求大灣區內其他城市發展。

作為廣東自由貿易試驗區的重要組成部分亦是大灣區的中心地帶，廣州南沙新區目前成為備受看好的一塊發展區域，而其中靈山島尖未來定位是南沙區的中央商務區。越秀地產目前在靈山島尖擁有總建築面積約70萬平方米的三個項目，其中一塊為商業用地，兩塊為住宅用地。於今日傳媒午宴時，公司董事長兼執行董事林昭遠稱，若按照發展策略來看，未來靈山島尖商業項目完成後可能會優先劃歸給越秀房託(00405-HK)，但公司也會平衡兩間公司投資者利益以保證雙贏。

而公司過去在西南地區重慶、成都等城市鮮有住宅項目，林昭遠稱公司近期有可能考慮進入成都市場，因城市生活品質高，發展前景不錯。此外，武漢、鄭州以及長沙也都是公司未來中部地區發展重點關注的城市。

公司此前公告公佈，連同合營公司項目9月合同銷售金額約人民幣23.82億元，同比下降47%。林昭遠稱，因政府限價措施致杭州項目方面未達預期價格，公司期望花更多時間去爭取較好的價格，因而致使成交量有所下降。不過他又稱單從某個月份的數據來看並無說服力，公司今年完成550億元銷售目標相信不成問題。

另外，公司在養老產業和長住公寓方面已有所佈局。養老產業方面，公司投資者關係部總經理姜永進稱，到今年底公司會有3個養老項目並行，目前在談項目還有7至8個，已鎖定床位超過3000張。他續指這些項目都將以輕資產模式運營，主要會在廣州以及目前已有業務的城市落地。而同樣以輕資產運營的還有長租公寓，公開市場獲取土地方式低價太貴回報率太低，因此公司更多將採取與國企合作等方式來實現。不過姜永進認為，養老產業或許比長租公寓發展前景更佳，因未來社會的養老需求十分龐大，現在是佈局期，十年後產業或會迎來爆發。

大市環境方面，近年樓市調控趨於嚴格，內地房地產目前見到放緩趨勢。林昭遠稱在當前環境下各家房企都會受到影響，但大型房企所受影響可能更大。從城市看，市場放緩情形下三四線城市最為敏感，而以投資客為主的城市影響更為明顯。另外，被問及棚改貨幣化政策調整或令三四線城市房地產市場有所降溫，這會否導致公司目前佈局城市的項目發展不如預期，林昭遠則解釋，政策的大方向並未有改變，需要改造的棚戶區較多集中在西北地區，而公司佈局城市目前並無太多棚戶區，因此未感受到太大差異。

不過他又認為，目前調控措施已經十分嚴格，且大環境不佳的情況下，相信調控政策不會進一步收緊，因政策會根據市場走勢不斷進行調整。至於房地產稅方面，林昭遠認為政府對於市場的調控是基於長效機制，房地產稅未來肯定會推行，但現階段仍需要進一步評估。

文：鄒舒惠