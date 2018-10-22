俄羅斯抨擊美國退出《中導條約》：或將引發軍事衝突升級

川普表態將退出《中導條約》後，俄羅斯給出強硬回應。英國《金融時報》稱，俄方警告川普的決定可能導致軍事衝突升級，並對全球安全造成重大打擊。

10 月 21 日周日，俄羅斯外交部副部長 Sergei Ryabkov 對俄羅斯衛星網表示，若美國繼續單方面退出這一條約，俄方將採取包括軍事措施在內的一系列報復性措施。

這一議題太過嚴重，不能通過公開辯論來解決。如果美方繼續表現得如此笨拙而粗暴（clumsily and harshly），繼續單邊退出各種條約協議——從伊核協議到萬國郵政聯盟，例子已經很多——那麼我方將別無選擇，只能採取包括軍事和技術措施在內的報復性措施。

但我方希望避免這種情況。

此前一天，川普宣布美國將退出八十年代美蘇談判的重要成果——《中導條約》。他指責俄羅斯長期違反該條約，並稱美國將因此「不得不發展被條約禁止的武器」。

《中導條約》全稱是《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》，由美國和蘇聯於 1987 年 12 月 2 日簽署。條約規定兩國不再保有、生產或試驗射程在 500 公里至 5500 公里的陸基巡航導彈和彈道導彈。

這一協定由時任美國總統雷根和蘇聯領導人戈爾巴喬夫簽署，是歷史上第一份真正核裁軍的軍控條約。

就在川普聲稱「退群」之後，俄羅斯國際文傳電訊社 Interfax 報導稱，戈爾巴喬夫認為這一決定是一個錯誤。

在任何情況下我們都不應該撕毀舊的裁軍條約。美國真的不明白這將導致什麼後果嗎？

新華社引述美國核武器專家喬恩 · 沃爾夫斯塔爾指出，美國退出《中導條約》將打亂長期以來得到保持的核穩定局面，令今後美俄再次簽署軍控協議難上加難。

美國科學家聯合會核資訊研究項目主任漢斯 · 克里斯滕森則稱，這一條約若成廢紙一張，歐洲等地區可能出現新一輪導彈研發熱潮，屆時各國將投入大量人力物力研究導彈和反導系統。

值此之際，美國總統國家安全事務助理 John Bolton 抵達莫斯科，於周一與俄羅斯高級官員會員，開啟為期兩天、關於《中導條約》及其他爭議內容的相關談判。

一位美國政府高級官員上周對英國《金融時報》表示，美國還在考慮重新談判美俄之間的另一項核武器條約——《新削減戰略武器條約》(New Strategic Arms Reduction Treaty, New START)。

這一條約由時任美國總統歐巴馬與俄羅斯總統梅德韋傑夫於 2010 年 4 月 8 日簽署，條約為雙方部署的戰略武器系統設置了一個上限，即 1550 枚核彈頭和 700 套運載系統。這一條約的實施，被視為美國和俄羅斯履行《不擴散核武器條約》第六條承諾的標誌。

但上述官員表示，目前美國的立場還未明確，但有包括重新談判在內的幾種考慮。