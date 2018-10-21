綠地香港(00337-HK)指Webb報告失實、毫無根據、誤導及不公平

綠地香港(00337-HK)公布，一名財經評論員近日於網站登載報告(據悉是指獨立股評人David Webb)，指中國華融資產管理股份有限公司與多間上市公司以及多方人士(包括該公司及其控股公司,即母公司綠地控股集團股份有限公司存在若干關係。該報告亦建議，對於上海政府、若干中國企業(包括母公司)與多間華融協助融資的香港上市公司之間的指稱關係，應作出進一步審查。

該報告標題為不能持有的26隻股票。然而，於該報告「涉事機構」一段載有38間公司的名單，在並無提出任何理據下誤導及不公平地將該公司包括在內。董事謹此表示，上述有關該公司的該報告之指稱、建議及影響性陳述乃失實、毫無根據、誤導及不公平。

該公司、董事或該公司高級管理層於該報告發佈前並無獲上述財經評論員接洽以就上述指稱、建議或影響性陳述作出處理或澄清。自從該公司於2013年底成為母公司的子公司以來，該公司及其子公司及聯營公司一直顯著增長並擴大至其他具盈利的業務。

該公司於10月10日已公布，截至2018年9月30日止9個月，該集團之未經審核合約銷售額為約243.44億元(人民幣.下同)，按年增長約20.7億元，增幅約9.29%。於截至2017年12月31日止財政年度，該集團經審核綜合溢利及全面收入總額為約18.36億元，較截至2016年12月31日止財政年度增加約48%。於2018年6月30日，該公司之未經審核每股普通股資產淨值為約3.50元。該公司財務狀況穩健，足以撥支其日後業務增長。