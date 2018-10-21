中原：料10月整體錄5,700宗 按月升約兩成

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至10月16日，10月份樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,014宗及259.21億元。料全月將錄5,700宗及480億元，按月上升18.8%及5.5%。整體登記數字回升，主要是9月期間多個大型新盤銷售理想，以致10月份一手登記數字重上2,000宗水平，並且相隔14個月後再度高於同月二手登記數字。

一手私人住宅方面，10月份暫錄1,325宗124億元。料全月錄2,200宗及190.0億元，按月上升78.1%及5.4%。估計一手數字為2018年6月後再次重上2,000宗水平，並創下2017年9月份2,367宗後13個月新高。金額亦創2018年7月份348.4億元後3個月新高。一手數字顯著上升，主要是多個新盤集中於10月份登記，但估計11月份一手登記將明顯回落。

2018年10月份暫時最高登記宗數的新盤是將軍澳日出康城6期LP6，暫錄1,006宗及73.39億元。 其次為南昌站匯璽II，暫錄97宗及17.57億元。第三為西營盤藝里坊‧1號，暫錄38宗及3.04億元。

二手私人住宅方面，10月份暫錄981宗及90.6億元。料全月錄1,800宗及155.0億元，按月下跌14.1%及16.3%。二手登記將創2016年3月1,578宗及94.3億元後的31個月新低，反映市場觀望氣氛濃厚。加上一手新盤熱賣，搶去二手購買力，以致二手交投轉趨淡靜，宗數連跌5個月共59.6%。

大型屋苑方面，2018年10月份嘉湖山莊暫錄12宗。沙田第一城暫錄9宗、太古城及美孚新村暫錄6宗。