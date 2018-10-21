【盈喜】中國聯通(00762-HK)首三季盈利預計約為87.80億升116.6%

中國聯通(00762-HK)公布，2018年第三季度，該集團繼續落實提速降費國家政策，並從7月1日起取消手機國內流量「漫遊」費，通過上半年提前部署，深化流量經營，優化產品資費並積極推廣大流量套餐，推動用戶平滑過渡，努力以薄利多銷促進多贏，減緩了取消手機國內流量「漫遊」費對第三季度移動服務收入下降的壓力。

2018年首三季度，該集團堅持深入落實聚焦創新合作戰略，全面推進「五新」聯通建設，互聯網化運營步伐逐步加快，混改紅利初步顯現，發展速度、質量和效益明顯提升。期內整體服務收入預計約為2,000.13億元(人民幣.下同)，比去年同期上升6.5%；移動服務收入預計約為1,254.24億元，比去年同期上升7.2%；固網服務收入預計約為732.23億元，比去年同期上升5.2%；該公司權益持有者應佔盈利預計約為87.80億元，比去年同期明顯上升116.6%，其中包括中國鐵塔上市並發行新股導致該集團持股比例變化，使應佔聯營公司淨盈利增加14.74億元。

今年第四季度市場競爭可能周期性加劇，該集團將積極應對挑戰，持之以恆深化聚焦創新合作戰略，加快「五新」聯通建設，堅定不移推進互聯網化運營落地，以混改為契機，深化戰略合作，深入推進體制機制改革，加快釋放改革紅利，全面提升本集團綜合競爭實力；適度加大創新業務及創新人才建設的投入，積極培育未來增長引擎，全力推動公司高質量、可持續發展。