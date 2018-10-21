中國黃金連年產銷量領跑全球 探明儲量僅次於南非

新華社天津10月21日電 近日在天津舉行的2018中國國際礦業大會上，中國黃金協會會長宋鑫透露，我國黃金連年產銷量領跑全球，探明儲量僅次於南非，全行業已經進入新的發展階段。

宋鑫介紹，2017年，全國總計生產黃金426.14噸，佔全球黃金產量的13.03%，連續11年成為全球最大黃金生產國。同年，全國黃金消費量1089.07噸，同比增長9.41%，是全球最大黃金加工國和黃金珠寶消費市場。

與此同時，我國黃金市場迅速成長，黃金交易量（單邊）位居全球第三。2017年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量共5.43萬噸(雙邊)，同比增長11.54%，是全球最大的場內實金交易市場。目前，我國黃金市場交易量(單邊)總計約5.5萬噸，位居全球第三位，已經成為全球黃金市場的重要一極。

黃金資源儲量也保持了較高的增長。截至2017年底，我國查明黃金資源儲量13195.6噸，同比增長6.45%，僅次於南非，位居全球查明黃金資源儲量第二位。

“當前，多重風險因素疊加導致國際政治經濟形勢的不確定性和覆雜性顯著增強，未來金價走向的不確定因素仍然較多。”宋鑫認為,對我國黃金行業而言，各大黃金集團進行資源整合、並購重組、轉型升級,為相互間的優勢互補、合作共贏提供了有利時機。

據了解，本次大會由中國礦業聯合會主辦。大會以“開放新格局，合作新模式”為主題，吸引了來自全世界69個國家和地區1萬余名代表參會。