陜西放寬市場準入提升外商投資自由化水平

新華社西安10月21日電 記者日前從陜西省政府了解到，陜西正全面落實準入前國民待遇加負面清單管理制度，全面提升開放水平，並放寬市場準入，提升外商投資自由化水平。

據了解，陜西省要求省級部門出台涉及市場主體經濟活動的規範性文件和其他政策措施時，均需履行公平競爭審查程序。負面清單之外的領域，不得設置外商投資準入限制。

此外，陜西省放寬外資金融機構設立限制，允許外國銀行分行從事代理發行、代理兌付、承銷政府債券業務；取消外資保險機構設立前需開設2年代表處的要求；允許符合條件的境外投資者來華經營保險代理業務和保險公估業務。

在持續推進服務業對外開放方面，陜西貫徹落實國家關於取消或放寬交通運輸、商貿物流等領域外資準入限制。加強與“一帶一路”沿線國家和地區的旅遊合作交流,積極吸引外商投資旅行社在陜西自貿試驗區內設立公司運營總部,支持符合條件的旅行社從事除台灣地區以外的出境遊業務。

同時，陜西放寬外商設立投資性公司條件，申請前一年度外商投資者資產總額降為不低於兩億美元，在中國境內已設立外商投資企業數量降低為五個以上。取消外商投資建設工程設計企業外籍技術人員的比例要求；對沒有執業資格準入要求的業務，允許符合條件的外籍人員提供工程咨詢服務。進一步放寬或取消外商投資人才中介機構、認證機構條件限制。鼓勵外商在陜西創辦養老機構、醫養結合服務機構、社區養老服務驛站、專業護理服務機構，提供多元化養老服務。

陜西還在不斷擴大農業、採礦業、制造業對外開放範圍。貫徹落實國家關於煤炭、非金屬礦等采礦業領域的開放政策，放寬汽車、船舶、飛機等制造業領域外資準入限制，支持外資在陜開展飛機維修業務。鼓勵外資企業投資《〈中國制造〉2025陜西實施意見》提出的14個重點產業領域。鼓勵企業充分利用國際技術、資本、人才等資源提升陜西省新能源汽車產業化水平；積極支持外資整車及關鍵零部件企業來陜投資。