國家統計局：9月一線城市商品房售價環比下降,二三線城市漲幅回落

國家統計局昨日(20日)發布了2018年9月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。對此，國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀。

一、一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比均下降，二三線城市漲幅回落

9月份，各地繼續堅持房地產市場調控目標不動搖、力度不放松，落實地方調控主體責任，因城因地制宜、精準施策，確保房地產市場平穩健康發展。據初步測算，從環比看，4個一線城市新建商品住宅銷售價格由上月上漲0.3%轉為下降0.1%，其中：上海和深圳分別下降0.1%和0.2%，北京持平，廣州上漲0.4%；二手住宅銷售價格由上月持平轉為下降0.1%，其中：北京和上海均下降0.2%，深圳持平，廣州上漲0.2%。31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲1.1%和0.8%，漲幅比上月分別回落0.2和0.5個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲0.9%和0.8%，漲幅比上月分別回落1.1和0.6個百分點。

二、一二三線城市前三季度商品住宅銷售價格同比累計平均漲幅比去年同期均有所回落

9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲1.1%，漲幅比去年同月回落0.4個百分點；前三季度平均，同比持平，而去年同期為上漲13.2%。二手住宅銷售價格上漲1.3%，漲幅比去年同月回落2.5個百分點；前三季度平均，同比上漲0.6%，漲幅比去年同期回落14.4個百分點。二三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別上漲9.6%和9.1%，漲幅比去年同月分別擴大4.0和1.2個百分點；前三季度平均，同比分別上漲6.4%和7.0%，漲幅比去年同期分別回落4.1和1.1個百分點。二三線城市二手住宅銷售價格分別上漲7.3%和7.2%，漲幅比去年同月分別擴大1.6和1.3個百分點；前三季度平均，同比分別上漲5.1%和5.2%，漲幅比去年同期分別回落3.8和0.2個百分點。

三、15個熱點城市新建商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，漲幅回落

9月份，15個熱點城市新建商品住宅銷售價格環比下降的城市有2個，比上月增加1個；持平的2個，與上月相同；上漲的11個，減少1個，最高漲幅為1.3%，11個城市中有9個城市漲幅比上月回落。同比下降的城市有2個，與上月相同，最大降幅為1.3%；持平的1個；上漲的12個，減少1個，最高漲幅為12.3%。