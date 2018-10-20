〈台積運動會〉劉德音：未來幾年每年營收、獲利盼可成長近1成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (20) 日舉行運動會，董事長劉德音指出，今年營收、獲利可望再寫新高紀錄，不過創高還不夠，以美元營收來看只有中位數成長，期盼未來營收、獲利都可有近 1 成的成長幅度。

劉德音指出，很高興再次凝聚台積電團結的力量，看到員工們展現活動與創新精神，他相當感動，也有信心，台積電一定可以更成功；他也向員工表示，感謝大家過去一年的努力與付出，讓台積電有長足的進度。

劉德音強調，台積電 7 奈米製程已經量產，7 奈米是半導體業界發展的重要里程碑，而台積電的 7 奈米，更是最先進的邏輯製程技術，並同時開放給全球所有產品創新者使用，並與全球各領域客戶相結合，將可增進半導體產業發展。

劉德音表示，台積電採用 EUV 開發的 7 + 奈米技術，不久後也會進入量產，下一世代的 5 奈米製程技術，也正依照原定計畫進行，並順利開發當中，預計明年春天，5 奈米就會在晶圓 12 廠，進入風險性試產。

在生產製造部份，劉德音指出，晶圓 15 廠，正在生產 7 奈米製程，晶圓 14 廠則負責 12 奈米生產，接棒既有的 16 奈米技術；晶圓 15 廠則負責 22 奈米，也正在接續 28 奈米製程。

劉德音強調，還有許多各廠發展中、精密的特殊技術，包含 3D IC，也將持續提升台積電的價值；另外，為在中國南京晶圓 16 廠，也已完成第一階段建廠，正在量產 16 奈米產品，至於在台南南科園區建廠的晶圓 18 廠，也正大規模興建中。

劉德音表示，今年台積電營收正朝 1 兆元目標邁進，今年營收、獲利，都將再創新高，不過創高還不夠，以美元營收來看，今年只有中個位數成長，期盼大家一起努力，未來幾年要讓營收、獲利，可以朝接近 1 成的成長目標接近。