港交所：香港市場或可借鑒其他國家金融科技

香港交易所發佈研究報告，探討區塊鏈和人工智能等金融科技如何影響全球交易所市場。

該報告著重圍繞區塊鏈和人工智能這兩大技術與證券行業的結合點展開，探尋這些新技術如何與證券業的投資及交易、結算、監管層面等業務具體結合，為金融科技找到在資本市場的具體運用模式，以實際的、可操作的案例來說明金融科技對資本市場和證券交易的影響和意義。文中主要介紹區塊鏈技術在交易結算領域的運用、資產再抵押業務和私人股權市場的應用，以及人工智能技術在智能投研、智能投顧領域的運用。每個案例亦會比較新技術與傳統業務模式的優缺點，以及運用新技術可能面臨的難點和挑戰。需要說明的是，智能投顧和投研等人工智能技術是目前各國監管「沙盒」測試的重點內容。有些國家的證券監管機構（如韓國），已專門對此設計了測試環境。借鑒其他國家做法，可能是香港市場下一步的嘗試方向。

該報告亦專門探討了建立金融科技監管框架需要注意的原則和使用工具。作為一個新興行業，基於金融科技的商業模式不斷發展並變得越來越複雜。 在某種程度上，金融科技的應用可能無助於降低金融體系中的固有風險，反而可能會放大或暴露新形式的金融風險。 因此，作為監管機構應考慮如何在適當的監管框架下將金融科技的金融創新應用於證券業。

「監管沙盒」是測試金融科技的一項有力工具。目前世界上一些國家已針對各金融科技子項目技術，進行了不同程度的「沙盒」測試。為了以可控方式最大限度地減少新技術的應用可能帶來的負面影響，監管機構可以利用「監管沙盒」提供相對寬鬆的監管試點環境。在消除和解決了試驗中可能遇到的風險和問題後，保證了客戶利益和金融系統平穩運行，再將金融科技擴展到更大範圍。

報告也探討了基於監管一致性原則。監管一致性原則是指只要從事相同性質的金融業務，就接受同樣的監管。無論是在虛擬的還是真實的環境下提供的金融服務，都基於同一法律框架管理，確保公平競爭並防止監管套利。同時，監管框架也應根據形勢發展，不斷創新以應對金融科技中可能出現的監管漏洞。

最後報告討論了使用大數據，深度學習和知識圖來建立有效的技術型監管系統的可行性。監管機構必須建立一個有效的技術型監管系統（Regtech），利用大數據和人工智慧分析來加強對金融機構的宏觀分析和跟蹤系統風險的能力，以更好地監控和預防系統性金融風險。

以科技為手段，以提升金融服務為目的，通過科技創新實現金融業務模式上的創新，可以滿足很多創新場景下的金融需求，有利於優化金融資源配置。技術創新有助於擴大金融行業的發展，但代替不了金融的基本功能。金融科技核心技術能否促使金融行業健康發展，與監管模式的創新息息相關。目前科技行業和金融機構在沙盒等監管要求下不斷創新和探索，通過相應的監管創新來確保金融科技發揮其自主創新、普惠及民的功效，促進開放式的金融生態鏈、互聯網金融等金融創新領域的發展。