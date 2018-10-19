官股券商加碼護盤 10月以來買超逾300億元

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2018年10月19號19點38分

美股跌勢未歇，推累台股表現在萬點關卡上下震盪，肩負護盤任務的官股券商，10 月以來幾乎天天買超，累計到今 (19) 日為止，14 個交易日中官股券商合計買超 308.93 億元，政策護盤意味明顯。

美中貿易摩擦遲遲不見曙光，美國公債長短天期殖利率雙雙飆升，美股瀰漫利空氛圍，台股隨亞股上下震盪，屢次跌破年線，擔任護盤先鋒部隊的官股券商，護盤力道越來越用力，10 月以來幾乎天天買超，買超金額都逾 15 億元以上。

觀察官股行庫的進出，10 月迄今 14 個交易日中，僅兩天賣超外可說是天天買超，尤其當外資賣的越兇，官股加碼買超的額度就越大，以 11 日為例，外資大舉賣超 301 億元，官股券商就買超 64 億元。

分析師指出，距離 11 月底九合一選舉距離僅一個多月，為避免台股重挫衝擊選情，在國安基金以靜制動的情況下，預期官股行庫基於籌碼穩定，避免外資賣超衝擊大盤，預料選前應該會買多於賣趁機低接。

據了解，官股行庫對於進場護盤默契十足，在台股重新站穩萬點前，會盡量低接權值股與高殖利率類股，此外，各大行庫近期陸續盤點可投資額度，只要台股出現超跌，就會盡量進場加碼，等待未來股價反彈拉高操盤績效。

