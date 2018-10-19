〈蘋果新產品亮相〉台供應鏈旺季營運添柴火

蘋果 (AAPL-US) 將於美國當地時間 30 日舉行新品發表會，外界預計將推新版 iPad Pro 和 Mac 新品，可為供應鏈營運添新動能，包括鴻海、廣達、鴻準、新普、可成、精元、新普、新日興、穩懋等可望受惠。

此次蘋果新品發表會，市場預計新 iPad Pro 型號將在發布會現身，新版 iMac、Mac mini、廉價版 MacBook 也有機會於發表會上亮相。

隨蘋果新品上市，相關供應鏈也可望受惠，包括代工廠廣達、鴻海、機殼廠鴻準、可成、鎧勝 - KY，電池模組的新普、順達科，背光模組供應商瑞儀，、盤廠精元、樞紐廠的新日興、兆利，散熱模組的奇鋐、雙鴻等旺季動能再升溫。

此外，市場預期，新 iPad Pro 將搭載 3D 感測，砷化鎵族群的穩懋等也可望受惠，加上 HomePods、AirPods 和無線充電板 AirPower 都有可能在這次發布會上一齊亮相，和碩、英業達等也可望受惠。

而蘋果平價版 iPhone XR 即將在 10 月 26 日正式上市，法人預期，加上 iPad Pro、MAC 新品上市挹注下，組裝代工廠鴻海，機殼廠可成、鎧勝，電池廠新普、軸承廠新日興等，營運皆可望受惠。