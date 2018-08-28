岱稜投2.5億元擴產25-30% 盼超越全球第二大燙金材料廠 ITW

真空蒸鍍燙金廠岱稜 (3303-TW) 下半年將進入產業旺季，目前的接單直達年底，該公司已執行擴廠方案，主要設備預計於第 4 季陸續完成安裝及量產；岱稜執行長李顯昌今 (28) 日指出，新產能的投入，可使整體產能增加 25-30%，將與全球第 2 大的燙金材料廠 ITW 一爭長短。



岱稜今天由執行長李顯昌領軍出席 OTC 的業績發表會，並提出岱稜的在爭取國際品牌客戶的努力方向及擴充產能方案，岱稜在今年的資本支出達 2.5 億元，包括增設 3 條塗布線及 1 部真空蒸鍍設備，李顯昌並強調，岱稜在爭取北美新客戶已初見成果，整體業績將力拚超越全球第 2 的美國 ITW 公司。

目前全球前 4 大燙金材料包括第一大的德國 KURZ、美國 ITW、英國 API 公司及岱稜，而岱稜在下定決心擴充燙金薄膜材料事業部門，今年上半年燙金薄膜材料營收已提升至總營收的 94%，並在鞏固歐洲原有客戶之後，進一步爭取北美新客戶已初見成效，進而加速擴充產能以掌握客戶，投資新設備及產能將在第 4 季起發揮效能，並增加整體的產能 25-30%，進一步掌握國際印刷品牌大廠訂單。

岱稜日 K 線圖

同時，岱稜除現有的投資 2.5 億元擴充案之外，預計明年將再購地尋求進一步的建廠計畫。法人估計岱稜新產能開出，產品調價陸續生效，有助於挹注明年的業績進一步成長。

岱稜 7 月營收以 2.17 億元創 21 個月來新高，月增 15.69%，年增 12.42%，累計 1-7 月營收為 13.56 億元，年增 9.91%。

岱稜第 2 季營收為 5.82 億元，毛利率為 22.1%，季減 2.82 個百分點，年增 5.27 個百分點，稅後純益 3732 萬元，季增 4.1%，也較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益為 0.39 元。岱稜 1-6 月營收為 11.39 億元，毛利率 23.48%，年增 1.82 個百分點，稅稅後純益 7317 萬元，較去年同阿由虧轉盈，上半年每股純益為 0.77 元。

岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜，今年上半年營收比重拉升至 94%，上半年燙金薄膜的銷售地區別分析，內需市場僅占約 1 成，其餘 9 成皆為外銷，整體銷售金額年增 16%，遠優於產業本身年平均成長率，成長動能強勁，公司表示，目前也正進行新客戶的爭取中，以擴大市場占有率。