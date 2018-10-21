〈鉅亨看世界〉啤酒價格會翻倍嗎？

本週公布的研究預測，由於全球氣溫上升和天氣波動導致大麥短缺，啤酒價格可能會翻倍。消息隨著社群媒體及頭條新聞大量放送，不過釀酒商和大麥種植者認為，消費者不需因此過於焦慮。

這則報導發布在《自然植物》雜誌上，並透過分析幾種可能的氣候變化情景，作者群發現，在未來的嚴重乾旱及熱浪期間，大麥全球產量可能下降 17%，而造成啤酒價格的暴漲。

然而，啤酒行業的一些人認為調查結果過於誇張。

產業人士：農民會調整

科羅拉多州貿易集團 Brewers Association 的首席經濟學家 Bart Watson 表示，雖然氣候變化令人擔憂，但這項研究並不能說明現實世界將會發生什麼。產業通常都會進行調整，避免環境帶來的重大影響。

美國最大的大麥種植州愛達荷州的農作生產協會主席 Dwight Little 也抱持相同看法，他表示，如果如果氣候變暖真如研究人員所說，那麼這是一段很長的時間，農民有時間調整改變。

研究人員指出，由於乾旱和熱浪惡化造成的大麥減產，將使全球啤酒產量下降 16%，並導致啤酒價格上揚。作者表示，以啤酒為例，只是要提出一個全球暖化如何衝擊生活品質的具體例證。

在大麥減產的情況下，啤酒生產商將面臨劣勢，因為人們會優先考慮提供足夠的食物，而不是拿作物去生產飲品。

根據這項研究，在啤酒漲價之下，人們也會減少消費，預估消費量可能下降 290 億升。

愛達荷州農作生產協會認為，大麥農民不會像研究預測受害那麼嚴重。

Little 表示，農民可以做很多事情來適應不斷變化的氣候，像是調整種植的時間表，來處理天氣的「極端」情況。

研究者：現在就要防範氣候變遷

加州大學地球生態科學副教授、也是本研究共同作者 Steven Davis 表示，地球的極端氣候，特別像乾旱和熱浪可能同時發生，對農作物造成雙重打擊。如果人們不能持續防範天氣變暖，極端氣候的出現會更頻繁，原本百年一遇的大災，可能變得每年都出現，而嚴重程度也會增加。

Davis 說，研究控制了其他的變數，以更聚焦清楚了解氣候變暖的具體影響。不過就 Brewers Association 的 Watson 看來，研究的許多假設不切實際，而依據美國農業部數據，大麥產地在北移，受熱浪的影響也會減少。

Davis 同意，這些改變的確可減緩對大麥的影響，但即使如此，也不影響研究的結論，極端天氣下，人們所能做的各種防範不足以抵抗大自然。

Davis 強調，啤酒的價格上漲並不是極端氣候的最大衝擊，但可以透過這了解這對人們生活的各個層面影響。

他說：「我們對啤酒很感興趣，但我們並不是想讓這個議題，變成我們在減緩氣候變化努力的關鍵。」