華潤啤酒上半年賺近3成 平均銷售價格年增13%

華潤啤酒 (0291-HK) 今 (17) 日公佈上半年業績，股東應佔稅後盈餘人民幣 15.08 億元，年增 28.9%；每股盈餘 0.46 元，派中期息 0.09 元。

潤啤今股價開高走低，一度跌 1.27%，午盤後走勢回升，截至發稿，報港幣 31.8 元，上漲 0.952%。

圖：新浪財經

潤啤上半年營業額年增 11.4%；毛利 63.23 億元，年增 19.7%．平均銷售價格則較同期升 13%，主要由於部分產品獲適度調整價格，以及中高檔啤酒銷量占比保持增長所致。

另外，該公司於 8 月 3 日宣佈與喜力集團長期戰略合作安排達成共識，為集團提供在中國高端啤酒市場發展的一個重要和戰略性的機遇。

集團指出，上半年整體的啤酒銷量按年跌 1.5% 至約 621.3 萬千升。而銷售成本則因部分原材料，包裝物成本上漲及產品結構進一步提升而增加。

上半年潤啤持續推行精益銷售管理，進一步管控銷售費用支出，但受運輸費用上升影響，使整體銷售及分銷費用按年升 0.9%。

此外，期內推行新的企業年金計畫，其實施期追溯至 2017 年 1 月 1 日，因此於今年上半年一次性計提 2017 年度的員工費用約 1.74 億元。加上撥備和因產能優化而減值等，使整體管理及一般費用按年升 43%。

華潤啤酒表示，上半年已確認的固定資產及存貨減值分別為 9000 萬元及 1.76 億元，其中，集團持續推動優化產能佈局，於期內已停止營運 1 間啤酒廠。於今年 6 月底，集團在大陸 25 個省，市，區營運 90 間啤酒廠，年產能約 2250 萬千升。

麥格理仍維持其目標價港幣 28 元及「落後市場表現」評級。