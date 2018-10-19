A股強勢反彈滬指漲2.5% 創業板指大漲3.72%

繼昨日破2500點後滬指連續4天砸出新低2449點，今日創業板開盤便破1200，隨後反彈一觸即發，三大指數秒創新低後迅速一把拉起，各路資金忙著開始抄底買入人造反彈之勢，資金為王推動指數上揚。午後，大盤在金融股等權重股持續拉升的帶動下，三大指數突破日内高位，滬指漲2.5%，創業板大漲近4%，深成指漲近3%，滬深300指數漲3%。

截止收盤，上證綜指收盤上漲2.58%，收報2550.47點，成交額1301億;深成指收報7387.74點，漲2.79%，成交額1569億;創業板收報1249.89點，漲3.72%，成交額533億。今日滬股通資金淨流入36.07億元，深股通淨流入9.27億元。

從盤面上看，保險、券商信託、軟件服務、通訊、電信、銀行等板塊領漲，概念股方面，國產軟件、創業成份、工業互聯、蘋果概念漲幅居前;兩市僅ST概念一個板塊下跌，其他板塊全線上漲。

個股呈現普漲態勢，兩市逾3000隻個股飄紅，逾50家個股漲停，飄綠個股僅300餘隻，科技股成領漲先鋒，四方精創(300468-CN)、寶信軟件(600845-CN)等10多隻個股漲停;衛寧健康、同花順、東方財富、寧德時代等創藍籌集體大漲;大金融板塊全線拉升，安信信託(600816-CN)、民生控股(000416-CN)漲停，中國太保(601601-CN)大漲8.26%，東方財富(300059-CN)收漲近8%，中國平安(601318-CN)漲5.08%，平安銀行(000001-CN)大漲6.64%。