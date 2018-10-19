【大行報告】中泰證券：維持海亮股份(002203-CN)“買入”評級

中泰證券發表研報指出，海亮股份(002203-CN)10月18日披露公司2018年三季報，公司2018年前三季度實現營業收入319.89億元，較上年同期增長52.42%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6.91億元，較上年同期增長20.81%;實現歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤6.29億元，較上年同期增長41.14%。其中，Q3單季實現營業收入118.72億元，同比增長34.79;實現歸母淨利潤1.41億元，同比下降18.59%;實現扣非淨利潤0.93億元，同比下降52.41%。

研報指出，2017年公司募投項目“廣東海亮年產7.5萬噸高效節能環保精密銅管信息化生產線”、“安徽海亮年產9萬噸高效節能環保精密銅管信息化生產線”等已部分投產，預計年内貢獻增量約5萬噸;同時，公司於2017年收購諾爾達三家標的公司100%股權，通過技術改造和升級，產能得到進一步提升，預計年内貢獻增量約2萬噸左右;預計2018年全年銅材銷量有望達到70萬噸規模，同比增長26.5%。該行認為，“内生+外延”併舉下，銅材產量增長，是公司Q1-3業績高彈性的主因。

研報又指，三季報數據顯示，Q3單季期間費用總額為4.66億元，較去年同期(2.86億元)增長63%，其中，當期財務費用2.26億元，較去年同期(0.70億元)增長約224%，主因報告期内公司人民幣貶值匯兌損失增加所緻(期内美元計價境外資產有增值，但由於會計核算因素，未能體現在利潤表内);與此同時，公司註重強化管理和效率提升，期内管理費用下調22%(0.85→1.09億元)。此外，公司定增募集資金(20.78億元)已經到位，充沛現金流將公司穩健經營提供重要保障。

該行預計公司2018/2019/2020年淨利潤分别為9.3/12.5/14.5億元，對應EPS分别為0.55/0.74/0.86元，當前股價對應的PE估值水平分别為13X/10X/8X;考慮到公司内生增長(沿主業擴張持續產能)和外延發展(縱向+橫向拓展)併重，盈利能力有望進一步增強，維持“買入”評級

需註意，該集團的風險因素包括：宏觀經濟波動的風險;下遊消費不及預計的風險;原材料價格大幅波動的風險;項目建設不達預期的風險。