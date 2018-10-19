【華冠投顧】指數雖失5日線、量增守住前波低

#一分鐘盤勢解析：

台股今天開低走高，成功守住了前低。不過，k 棒卻連三低，同時也失守 5 日線。這表示，大盤僅僅是修正乖離，並不能算是多方反撲。而底部出現下影線，讓成交量能放大，對於後續止跌而言，是一件正向的事情。所以，台股下一個關鍵點，就是 10 日線反壓。原因是，下周一如果開高，則 5 日線上揚，隨即就會遇到，10 日線反壓。量能、K 型，都是後續多空判別的重點；相反的，如果周一開低向下，5 日線形成反壓，若量能放大，則前低可能不守，大盤將會持續走入空方。這也是一直以來，騏遠堅持短線操作，背後考量的主因。

今天被動族群修正，而光學族群奮起，連帶使得 PA 族群，也出現利多反彈，可見股市修正至此，許多個股已經開始，吸引底部佈局的大戶。因為，利多絕非偶然，量能、買盤說明一切。特別是近期，許多空方個股，都出現無券可空的情況，可見市場空軍橫行。而當羊群效應出現時，市場是否會同向進行，仍是未知的定數。不過，台股前低未破、空缺未補，操作上仍以短線為宜。

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