【豐銀投顧】持續築底，等待發動

◆盤勢分析

今天一早起來，大家一定都很擔心。為什麼美股又大跌？還有就是美股大跌之後，台股今天早上會怎麼走？筆者一早就告訴我的成員一句很重要的話:「我們每個人都會遇到突發狀況，重點不在於如何避開，而在於如何判斷下一步該怎麼做」。試想，如果 10/11 一早開盤你不停損，最多跌到 800 多點，你要怎麼辦？那如果今天一開盤你就停損，結果尾盤拉起來，豈不嘔死？其實這是不難判斷的。上次美股大跌，台股開盤還續點，主因是美國期貨盤早盤仍然在下殺，因此台股當天除了要反映美股的重挫、還有提前反映當時期貨盤的下殺，等於一下子要反映二個狀況，當然會重挫。

但今天早上就不一樣了，美股雖然重 2% 左右，但一早道瓊期並沒有續跌，而且盤中道瓊期不但沒續跌還反彈，這時你不一定要加碼，但你至少知道這邊不用停損，甚至不該追空。一來一往之間，就會有很大的差距。能不謹慎嗎？至於今天為何不會跌？筆者已經講過很多天了，目前 5 日線與月線的負離率已來到 600 點附近，一般的正、負乖離來到 200-300 點就已經很大了，目前竟然高達 500-600 之間，就已經是最好的保護，因此這邊就算不做多，也不宜放空。很多人認為昨天的美股大跌是因為聯準會偏向加速升息造成的，問題是升息這個事情不是大家早就知道了嗎？之前也反映過了，怎麼今天再反映一次就又會大跌？顯然原因不是這麼單純！

目前全球新興市場弱勢，肇因於美國目前的重點在打壓通膨。使得美元越來越強，在打貿易戰的時候，逼迫其他國家選邊站 (你要賺美元還是人民幣) 時特別好用。所以可以預見台股在反彈之後，還是會震盪。盤勢今天其實還是不理想，止跌有餘，但反彈上攻的力道仍不足。不過好現象是這邊出現量增的下影線，顯示盤勢雖然沒有扭轉大勢的能力，但仍然是一個築底的格局。至於要築到何時才會發動？筆者認為在十月底之前應該會是一個機會，也就是下週很有機會出現反彈，請大家拭目以待，祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師

