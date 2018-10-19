【異動股】保險股再次拉升領漲兩市 中國太保(601601-CN)漲超8%

臨近尾盤，保險板塊再次拉升領漲兩市，截止發稿，中國太保(601601-CN)漲8.04%報34.68元，天茂集團(000627-CN)漲6.37%報5.34元，新華保險(601336-CN)漲5.66%報48.15元，中國平安(601318-CN)漲4.93%報65.53元，中國人壽(6010628-CN)、西水股份(600291-CN)均大漲超4%。

消息面上，A股四大上市險企前三季度原保費收入數據已全部出爐。未經審計的數據顯示，今年前三季度，中國人壽累計原保險保費收入約4685億元，中國平安原保費收入5615.4億元，中國太保原保費收入2645.09億元，新華保險原保費收入1000.08億元。

初步計算得出，A股四大上市險企今年前三季度合計原保費收入已突破1.3萬億元，達到13945.57億元，較去年同期增長約12%。數據顯示，2017年1-9月份，四大上市險企合計實現原保費收入12424億元。

具體到單個機構來看，中國平安增速最高，同比增長19.1%。公告顯示，中國平安控股子公司平安財險、平安人壽、平安養老及平安健康於2018年1月份至9月份的原保險合同保費收入分别為約1811.47億元人民幣、3601.82億元、173.64億元及28.48億元，合計5615.4億元，同比增長19.1%。