前三季度中國房地產開發投資同比增長9.9%

據國家統計局公佈數據顯示，2018年1-9月份，全國房地產開發投資88665億元，同比增長9.9%，增速比1-8月份回落0.2個百分點。其中，住宅投資62806億元，增長14.0%，增速回落0.1個百分點。住宅投資佔房地產開發投資的比重為70.8%。
1-9月份，東部地區房地產開發投資47603億元，同比增長11.0%，增速比1-8月份回落0.2個百分點;中部地區投資18612億元，增長8.4%，增速回落1.3個百分點;西部地區投資18725億元，增長7.5%，增速提高0.9個百分點;東北地區投資3725億元，增長16.5%，增速回落0.8個百分點。
1-9月份，房地產開發企業房屋施工面積767218萬平方米，同比增長3.9%，增速比1-8月份提高0.3個百分點。其中，住宅施工面積530251萬平方米，增長4.9%。房屋新開工面積152583萬平方米，增長16.4%，增速提高0.5個百分點。其中，住宅新開工面積112411萬平方米，增長19.4%。房屋竣工面積51132萬平方米，下降11.4%，降幅收窄0.2個百分點。其中，住宅竣工面積36166萬平方米，下降12.3%。
1-9月份，房地產開發企業土地購置面積19366萬平方米，同比增長15.7%，增速比1-8月份提高0.1個百分點;土地成交價款10002億元，增長22.7%，增速回落1個百分點。