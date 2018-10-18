〈先進光營運展望〉Q3營收創新高 可望推升毛利率挺升到35%

光學元件廠先進光電 (3362-TW) 在第 3 季正式納入車用環景影像系統的出貨及 NB 鏡頭新客戶的加入之下，單季營收以 6.47 億元創新高，法人估算其單季毛利率上看 35%，改寫 6 年來新高，總經理高維亞今 (18) 日表示，車用產品在第 3 季已占營收 1 成，也看好未來的營收成長動能。

先進光電第 3 季營收 6.47 億元，創新高，季增 45.89%，年增率 29.48%，累計前 9 月營收為 15.26 億元，年增 20.92%，高維亞指出，過去 5 年，先進光電維持每年 20-25% 的營收成長，今年前 9 月表現也是此一態勢，明年的主要成長動能將來自車用影像系統及生物指紋辨識系統的進一步開發、成長。

先進光電第 3 季營收結構，來自 NB 用鏡頭占營收 60%，手機用鏡頭占 10%，車用影像系統產品占 10%，其餘 20% 則為物聯網及智慧家庭產品的應用；同時，在先進光電第 3 季的營運經濟規模挹注之下，法人估算其單季毛利率 35%，改寫 6 年來新高，季增 5.91 個百分點，年增 0.8 個百分點，創 6 年來單季毛利率新高。而先進光電第 4 季營收可望維持在高檔的水準。

先進光電上半年財報營收 8.79 億元，毛利率 31.02%，稅後純益為 8611 萬元，每股純益為 0.91 元。