〈房產〉貴死人！新地天鑄車位賣台幣2300萬 登香港車位王

香港不但房價貴得嚇人，連車位都貴得離譜。新鴻基地產 (0016-HK) 旗下位於何文田樓盤「天鑄」的 2 樓單號車位，以約港幣 600 萬元成交 (相當於新台幣 2276 萬元)，榮登香港「車位王」，較英皇國際 (0163-HK) 西營盤「維港峰」1 樓車位，於 2017 年 6 月以港幣 518 萬元 (約新台幣 1965 萬元) 的成交紀錄，高出 15.8%。

若按上述成交價計，香港屋苑車位的成交價，已與天水圍屋苑成交看齊。資料顯示，現時天水圍「嘉湖山莊」三房單位同樣以港幣 600 萬元成交；同時較「沙田第一城」的兩房單位為貴。

香港《明報》報導，「天鑄」車位業主原本叫價港幣 550 萬元，但買家反價港幣 50 萬元，最終以港幣 600 萬元成交易主。土地註冊處顯示，車位由 2 人聯名持有，去年 7 月中以港幣 340 萬元買入，現持貨不到 1 年，帳面獲利港幣 260 萬元或 76%。區內代理透露，若以屋苑車位現時月租約港幣 1 萬元計，預料新買家可享約 2% 回報。

屋苑一般車位面積約 135 方呎，若以上述成交價港幣 600 萬元計，呎價高見港幣 4.44 萬元，高於不少豪宅新盤。若以成交價計，相同做價足夠購入不少二手屋苑的 2 房單位，包括沙田第一城實用面積 304 方呎的高層 2 房戶，同類單位最新成交價約港幣 575 萬元；甚至可購入天水圍嘉湖山莊一伙中層細 3 房單位，6 月成交價約港幣 586 萬元。

同時，新盤市場方面，嘉華 (0173-HK) 大埔白石角嘉熙，最近亦賣出一間實用面積 336 方呎 1 房戶，成交價港幣 573.5 萬元，實呎港幣 1.7 萬元。

九龍區對上最貴的車位，由九龍站「凱旋門」5 月創下，該屋苑一伙 B1 層單號車位以港幣 500 萬元易手，相隔 1 個月，九龍區車位做價已再高出港幣 100 萬元或 20%，並創全港新高。

事實上，香港多個屋苑車位數量一向供不應求，以天鑄為例，天鑄 1 期及 2 期共提供 527 個單位，車位數目則為 370 個，即平均每 1.4 戶可獲一個車位。去年發展商亦曾拆售一批車位，售價介乎港幣 320 萬至港幣 400 萬元，其中有業主以港幣 350 萬元買入後，持貨不足 1 週轉讓，帳面獲利港幣 100 萬元或約 30%。

此外，天鑄車位月租亦屢創新高，其中地庫一個雙號車位，今年初以月租港幣 8500 元租出，當時已追平九龍區車位租金紀錄，其後亦再有消息指，天鑄有車位以月租逾港幣 1 萬元租出，料再創全港車位租金新高。

中文大學商學院客席教授冼日明表示，車位一向有價有市，現時不少新晉屋苑住客車位比例低，以致每區車位需求強勁，同時相對住宅，車位毋須維修保養，加上銀碼仍然較住宅細，故不少人認為擁有車位屬良好的投資工具，相信未來車位價格會續升。

近年來，資金從住宅轉戰車位市場，大型新盤的停車位則成為資金炒作標的。約在 2013 年至 2014 年間，車位成交突破港幣 400 萬元大關，其中於 2014 年 5 月，西半山「天匯」5 樓車位以港幣 424 萬元成交。及至 2016 年 9 月，車位成交價直逼「五字頭」，其中西半山「璈珀」1 樓車位，於 2016 年 9 月以港幣 480 萬元成交。

香港商報網援引分析指出，車位成交創新高並突破港幣 600 萬元大關，反映資金有感住宅價格已屆偏高水準，在資金苦無出路下，惟有轉戰車位市場，料未來樓市升勢有可能放緩。