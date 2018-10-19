貴金屬盤後─Fed會議記錄屬鷹派 但美元漲勢有限 黃金收高3.10美元

黃金期貨週四收高，並守於數月高點。美元漲勢有限，股市大跌，支撑了貴金屬價格。

週三，黃金收低。黃金收盤後，聯準會 (Fed) 公布 9 月會議記錄屬鷹派，美元因而上漲，黃金於盤後電子盤交易中，擴大跌幅。

週四，12 月黃金上漲 3.10 美元，或近 0.3%，至每盎司 1230.50 美元。10 月以來，黃金上漲了近 3%，削減今年以來的跌幅至約 6%。

分析師說，由於股市疲弱，黃金看來更具有吸引力。但因美元仍可能上漲，短期內，黃金可能拉鋸。

週四，美元指數上漲約 0.1% 至 95.638。由於聯準會 (Fed) 貨幣政策緊縮 今年以來，美元指數走強 3.8%。

週三的會議記錄顯示，多數 Fed 官員相信利率必須持續上升，直到政策變得具有緊縮性。因緊縮貨幣政策有助美元上漲，對黃金屬利空。

另有分析師說，相信 Fed 與大多投資人很快會了解，升息空間已有限。升息加上聯邦債務擴大，將會增加債務成本，投資人若了解此點，對黃金將屬利多。

近來，債券殖利率快速上升，美元却轉弱。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

12 月白銀下跌 3.3 美分，或 0.2%，至每盎司 14.625 美元。