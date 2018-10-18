貴金屬盤後─美元指數走堅 美國股市下跌 黃金收高1.30美元

黃金期貨週三守穩於 7 月以來高點，股市下跌，支撑了黃金上揚，但美元走堅，則為黃金帶來壓力。

消息指出俄羅斯反恐專家正在調查週三上午克里米亞一間學校餐廳發生的爆炸案。報導指出，該爆炸案造成至少 10 人死亡，50 人受傷。但黃金對該消息，少有反應。

在伊斯坦堡的沙烏地阿拉伯大使館，一名記者恐遭謀殺失踪，美國與沙國關係緊張，黃金獲得部份支撑。

12 月黃金上漲 1.30 美元，或 0.1%，至每盎司 1232.30 美元。10 月以來，黃金上漲了 3%，今年以來則下跌近 6%。

12 月白銀上漲 4.4 美分，或 0.3%，至每盎司 14.745 美元。

近來因擔憂債券殖利率上升，股市與黃金走勢震盪。殖利率快速上升，美元却疲弱。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

但週三，美元指數上漲 0.3% 至 95.40。

今年以來，由於聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策，美元指數上漲了 3.1%。Fed 今年已升息三次，年底前可能再升息一次。

升息有助支撑美元上漲。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。