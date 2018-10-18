伍豐六度實施庫藏股 將買6千張轉讓員工

台 POS 與博弈設備廠伍豐 (8076) 週四 (18 日) 公告董事會決議實施第六次買回庫藏股計劃，預定買回數量達 6 千張，每股價格區間 28-50 元，將轉讓員工。伍豐週四股價收在 34.6 元價位，下跌 2.26% 或 0.8 元，本波段從 6 月份的 64.5 元高點回檔以來，最低來到上週五 (12 日) 的 30.2 元價位，跌幅逾 53%，本週則呈現跌深反彈的格局。



伍豐上半年營收為 18.75 億元，年增率 32.2%，歸屬於母公司業主淨利為 1.26 億元，較去年同期大增 1.3 倍，EPS 0.5 元。第三季營收突破 10 億元大關，達 10.38 億元，略低於第二季的 10.49 億元，年增率 16.1%，創次高紀錄，累計前三季營收 29.09 億元，年增 25.8%。



該公司除了起家的 POS(端點銷售電腦) 業務之外，博弈設備也為希臘客戶出貨，但最受矚目的是近年切入賭場領域，與凱升控股合資於俄羅斯海參崴開設的「水晶虎宮殿」賭場，2015 年開幕之後，創下半年即進入獲利期的紀錄，伍豐持股 25%，近年持續挹注獲利。