用「五力」翻轉「三缺人生」─理周集團總裁洪寶山 正向而積極樂觀的態度 實現理善、理財、理健康的「三理人生」

文．理善國際關懷協會

理周集團洪寶山總裁至德明財經科技大學擔任客座教授。圖前排左起為德明財經科大黃崑明教授、徐守德校長、洪寶山總裁、羅能清教授、翁順裕研發長。

在他身上看不出因三歲高燒導致小兒麻痹的行動不便、十一歲即失怙的貧戶生活，在缺健康、缺家庭、缺錢的「三缺人生」，並沒有在他身上留下怨懟與陰影。反而用正向而積極樂觀的人生態度扭轉命運，實現「理財、理善、理健康」的「三理人生」，這故事的主人翁就是理周集團總裁洪寶山。

人非聖賢不是不怨，而是接受與豁達的智慧，聽他淡然微笑地道出：國小幫忙農務、挑廚餘、餵豬… 到當糖果餅乾批發商… 再到大學時，為了保住極力爭取到的求學機會，努力克服行動不便當起派報生、當二房東以支付學費和生活費… 等等生活困境。

孟子曰：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨… 所以動心忍性，增益其所不能…」從其奮鬥過程足見心志之苦、筋骨之勞，才能承接日後大任。當被雇主用行動不便不能騎腳踏車送報的理由而拒絕聘用，並沒有擊潰他的自尊心，反而用正向態度與不服輸個性學會騎腳踏車克服初就業的困難，三個月後因公寓高樓層爬樓梯送報緩慢而遭到辭退… 這樣的挫折仍不能殲滅他的自信心，轉而攢到人生第一桶金。

一念之轉危機當轉機～「三缺」變「三理人生」

走出舒適圈跳脫框架，把壓力變成助力，從匱乏中找到機會。他一念之轉用正向思考把危機當成轉機。

在遭到辭退送報工作後，因累積大量人脈與訂報客戶，找來大學同學合作，自己則開發出夾帶廣告、拉廣告的業外收入，開啟自己的事業，展現驚人的「創造力」，同時快速地累積財富。

因堅持不懈的努力，在累積財富的同時，把預收現金投資於不動產，大三即擁有房產。日後在紡織業、震旦行… 等不同領域學習，開發他的行銷潛能，奠定日後開設貿易公司、經營投顧… 等事業的基礎，這一路靠著堅持而能達成事業的目標，也是「執行力」、「效力」、「毅力」的表現。他說：執行力的重要性超過一切，如果不開始行動，再多的夢想都是空談。洪寶山以身作則的成功奮鬥經驗，成為日後事業集團的管理「五力」：(1) 向心力，(2) 創造力，(3) 執行力，(4) 效力，(5) 毅力。用「五力」翻轉「三缺人生」，到推廣「三理人生」的企業家，這一念之轉促成他的事業藍海。

洪寶山的故事沒有像鄭豐喜「汪洋中的一條船」那樣賺人熱淚，但有著三級貧戶白手起家，翻轉人生正向而陽光的勵志精神，讓坎坷命運也能有個 Happy ending，激起貧窮者「脫貧」的效法榜樣。

正向而積極的態度成功翻轉人生

洪寶山事業成功的座右銘是：一、身體缺陷是我生命的原動力，二、挫折是我人生的良師益友，三、堅持是我達成目標的唯一途徑。就是用這樣正向的態度，面對身體缺陷，同時用積極、堅持的創業態度，迎向更開闊與前瞻的事業版圖。

理周集團以投顧起家，自成立以來即本著忠誠、服務、正派、永續的一貫經營理念服務客戶。集團組織有「知」、「訊」、「力」三大事業群。他的管理哲學是：用對人做對事。成功絕非偶然，但機會來臨時堅持每個目標是致勝的關鍵。

洪寶山現為：(1) 理周集團總裁，(2) 理財周刊創辦人暨發行人，(3) 德明財經科技大學客座教授，(4) 財團法人理周教育基金會董事長，(5) 社團法人理善國際關懷協會理事長，(6) 華信證券投資顧問公司名譽顧問。

實現「三理人生」，致力推廣「理善」觀念

理財不能獨善其身，還要兼善天下，讓個人的綿薄力量發揮最大的影響力，這就是理周集團近年一直在推廣「理善」觀念的緣由。鑑於台灣貧富差距過大，為縮短貧富差距，更需鼓勵弱勢的孩子學習理財，推廣理財活動。藉由有效的財富管理能自助脫貧，進而行有餘力能互助關懷弱勢。「理財教育」只是個過程，希望將台灣打造成「理財島」，讓台灣更有優勢的競爭力。

洪寶山表示：理周集團的經營理念是「理財、理善、理健康」，透過「理周教育基金會」和「理善國際關懷協會」，深耕青年世代，甚至是弱勢孩童的理財教育，要解決資源分配不均，最根本的方法就是透過理財教育。「理善國際關懷協會」運用公益媒合平台讓行善不盲目，成為有智慧的行善者。

洪寶山不囿於「三缺」的限制，在功成名就之時，功不唐捐地大力推動「理善」事業，讓幸福理財島的願景能早日實現。

來源：《理財周刊》 947 期

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