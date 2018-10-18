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網家雙11預算翻倍 五天業績目標上看30億元
※來源：財訊快報

網家 (8044) 今日舉行雙 11 前記者會，總經理蔡凱文表示，去年雙 11 檔期四天造訪人數達 5600 萬人次，創造 15 億元營收，今年目標則希望五天做出 30 億元業績，造訪人次翻倍。此外，去年雙 11 晚會斥資上千萬元，今年預算加碼翻倍，希望帶動雙 11 業績持續創新高。蔡凱文認為，目前台灣雙 11 購物氛圍已經形成，因此今年雙 11 檔期除了有全球首賣及日韓限定的商品加入，則將再度加碼打造雙 11 晚會，預算為去年的兩倍，除將邀請韓國明星外，今年將有原生打造的虛擬人物加入晚會，整個雙 11 檔期備貨數量上看百億件，在今年雙 11 加持下，第四季業績有望優於去年表現。

此外，蔡凱文也提到，由於雙 11 期間出貨量暴增，導致去年雙 11 在物流運送效率不彰，今年則持續改善揀貨流程，縮短出貨時間，並利用大數據分析，事先將貨物分送到各個分發點，提高配送效率，而今年在台中倉及自有車隊加入下，雙 11 運能將為去年的兩倍，今年雙 11 配送效率將大幅優於去年表現。

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