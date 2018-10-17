〈新股快遞〉五穀磨房擬香港IPO 去年淨賺1.9億 市佔率中國第二

中國第二大天然健康食品公司五穀磨房擬赴香港上市。根據招股書，該公司 2015-2017 年營收從人民幣 9.4 億元成長至 15.8 億元，複合成長率達 29.6%；經調整純利也從人民幣 8475.3 萬元增至 1.9 億元，複合成長率高達 49.5%；純利率分別為 9%、9.5%、11.9%；3 年毛利率分別為 73.4%、77.0% 以及 76.3%。

根據 Frost & Sullivan 的報告，中國食品行業規模從 2013 年的人民幣 9.2 兆元成長至 2017 年的 12.1 兆元，複合年成長率為 7.1%。2017 年至 2022 年食品行業的收入預期將以 6.8% 的複合年成長率的速度攀升，2022 年將達到人民幣 16.8 兆元。

中國的天然健康食品行業的零售額則由 2013 年的人民幣 680 億元，成長至 2017 年的 1031 億元，複合年成長率為 11.0%，預計到 2022 年將達到人民幣 1839 億元，自 2017 年起計的複合年成長率為 12.3%。

其中穀類食品是中國天然健康食品市場的主要類別，其次是乾果類。2017 年穀物食品產生的零售額已成長至人民幣 677 億元，複合年成長率為 10.9%，預計 2017 年至 2022 年期間將以 11.4% 的複合年成長率速度持續成長，2022 年將達到人民幣 1162 億元。

中國天然健康食品的銷售管道目前主要仍靠現代零售管道，通過商場、超市和便利店等販售，網購管道則快速成長，銷售額占比從 2013 年的 13.5% 成長到 2017 年的 17.8%，預計 2022 年將進一步成長至 24.0%。網購管道能夠大大提高消費者的購買效率，並且成本更低。

2017 年，中國的天然健康食品市場零售總額為人民幣 1031 億元。5 大業者的零售額合共占 2017 年市占率 7.6%。五穀磨房市佔率為 1.7%，排名第二。

2015-2017 年，五穀磨房的營收從人民幣 9.4 億元成長至 15.8 億元，複合成長率達 29.6%；公司經調整純利也從人民幣 8475.3 萬元增至 1.9 億元，複合成長率高達 49.5%。

這跟公司的直銷模式密不可分，根據招股書，線下直營專櫃管道貢獻了大部分的收入，包括在中國 453 個城市超市，如沃爾瑪、大潤發、永輝、華潤萬家和家樂福中開設的 3690 個直營專櫃。

線上的分銷平台則是依靠主要的電商平台，如天貓、京東和唯品會等，還有自身的社交網路，如微信會員店，不過這兩塊目前的占比不大，但在不斷增加，2017 年線上管道占比增加至 13.1%。

2015-2017 年毛利率分別為 73.4%、77.0% 以及 76.3%，但純利率僅為 9%、9.5%、11.9%，這跟公司全國廣泛部署的直銷管道直接相關，銷售和分銷開支占總收入比率高達 60.5%、61.0%、58.8%，其中，傭金開支和銷售人員的勞務費用佔據絕大部分支出。