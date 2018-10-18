另類資產投資興起 2023年規模可達14兆美元

全球主要央行政策轉向，從量化寬鬆逐漸轉向量化緊縮，帶動另類資產興起，根據金融數據供應商統計，全球另類資產規模，可望從去年的 8.8 兆美元持續成長，預估到 2023 年時，規模可達 14 兆美元，成長率逼近 6 成，其中占另類資產比重最高的對沖基金，2023 年將來到 4.7 兆美元，增幅度高達 31%。

所謂的另類資產是指，有別於傳統股、債或現金的投資標的，像是證券化資產、對沖基金、私募基金、或藝術品等。根據金融數據供應商 Preqin 觀察，另類資產規模近幾年有逐漸成長的趨勢。

Preqin 認為，另類資產規模快速增長原因在於風險調整後的投資報酬率優於預期，加上受惠於科技創新，讓另類資產透明度大增並降低管理成本，進而推升另類資產規模。

這波另類資產風潮也吹向台灣，根據理柏統計，目前台灣核備可銷售的另類資產基金共六檔，以富蘭克林坦伯頓多空策略基金為例，投資標的涵蓋股票配對交易、可轉債套利、併購套利與程式交易等，讓經理人可隨市場變化隨時調整配置，添加資產運用的靈活度。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，過去幾年當主要央行釋出流動性時，各項資產表現亮麗，但當寬鬆政策轉緊時，股市雖可能有上升潛能，但也有震盪加劇的風險；傳統債券則明顯受創。

布魯克斯．里奇認為，在寬鬆政策轉向趨緊的過度時期，透過另類投資的對沖策略，可尋求股市的低貝它及多元策略，降低系統性風險對投資組合的影響，達到抗波動及追求超額報酬的雙重目標。