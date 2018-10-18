【運達投顧】多空的三個條件



美股大漲帶動亞股反彈，但反彈是否還可延續？指數震盪多空操作的依據在哪該如何掌握重要關鍵？重點分析如下：

1. 財報利多使得道瓊大漲 547 點創半年多來最佳單日表現，科技股重要龍頭臉書、亞馬遜大漲 3.4%，微軟漲 3.2%，蘋果與 Google 母公司 Alphabet 漲幅也都超過 2.2%，以美股技術面來看，道瓊昨天得長紅 K 線先化解了破年線的危機，不過要站回到季線之上才可重回多方的型態目前差了約 100 點，高科技股與費半也化解破底的危機，不過科技股離月季線還有一段距離因此會偏向區間，美股的大漲也讓亞股今天反彈，但亞股在技術面上還是只能先以修乖離看待，因為就南韓與台股為例 10/11 當天跳空大跌的 K 線以及跳空缺口沒有回補前短多的攻擊訊號就還未浮現，因此只能以跌深維持區間修正乖離為主，不過只要指數維持在 10/11 長黑 K 線一半之上目前的反彈仍偏強，所以有利個股的表現。

2. 這幾天說明台股是否可以有強一點的反彈機會要看匯率，昨天美股大漲但美元卻走弱又回到 95 附近，因此今天新台幣匯率一開盤又跳空升值今天的升值已經創這 6 天的新高有利指數的反彈，接下來會遇到月季線 30.77-30.73 的關卡，升破月季線台股會有報復性的反彈走出攻擊波，未升破月季線前指數維持小幅升值仍有利台股走勢。

3. 今天台指期結算外資在期貨多單 + 2.7 萬口但現貨市場仍是賣超近百億，昨天說明這種現象屬於多頭避險，外資今年已經將前三年的買超都賣出了，現在滿手現金最怕的就是指數上漲，昨天美股的大漲帶動亞股反彈但亞股技術面還未完成落底攻擊的訊號，加上亞洲匯率仍在貶值的型態所以現貨買單尚未進場，因此外資先在期貨偏多操作，明天起是新的月份開始預計外資仍有在期貨偏多操作的機會，但是否現貨也開始低接進場匯率會有答案。

4. 從以上總結台股的操作策略有幾個指標：一是匯率，二是技術面守在 10/11K 線一半之上，三外資期貨仍以多單為主，那麼我們的操作就不須悲觀仍掌握低檔股的輪漲為主。

5. 操做重點近期提示選股的兩個方向：一是先跌的股票必須先止穩，二是考量台股目前仍偏區間走勢量縮仍是常態，所以不需要大量的股票空間較大。今天期貨結算所以以佔權值股作拉抬是合理的，台灣 50 目前已經往上回補 10/11 的跳空缺口對指數有明顯撐盤效應，不過成交量還是只有 1100 億元附近，可見當期貨結算後成交量一時也無法擴大，因此對於不需大量的個股反彈空間仍大，目前選股方向就以這兩個方向為主。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

