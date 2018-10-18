中石油揪巴西國家石油研建煉油廠 持股20%擁開採權

中國石油集團 (0857-HK) 加快對外投資，近日與巴西國家石油公司 (Petrobras) 簽署協議，研究完成里約熱內盧 Comperj 煉油廠建設在經濟上的可行性。

Petrobras 週二 (16 日) 表示，一旦完成研究，雙方將成立一家合資公司完成煉油廠的建設。Petrobras 將持有 80% 股權，中國石油集團的子公司－中國石油天然氣勘探開發公司 (CNODC) 將持有 20% 股權。

Petrobras 進一步指出，根據計劃中的協議，CNODC 將持有巴西 Marlim 海洋石油資產 20% 股份，該資產包括 Marlim、Voador、Marlim Sul 和 Marlim Leste 的開採權。

另據中石油集團高管表示，集團週一 (15 日) 同意與挪威能源企業 Equinor 在油氣開採、可再生能源和碳捕獲技術方面開展合作。根據雙方簽訂的諒解備忘錄，2 家公司將在中國非常規天然氣資源開發方面尋找合作機會，並在全球油氣項目上結為合作夥伴。

Equinor 策略執行副總裁 Al Cook 在出席挪威－中國能源研討會期間表示，雙方在中國大陸的合作主要集中在陸上非常規資源或致密氣方面，國際合作則更有可能放在常規油氣生產方面。

中石油集團對外合作部副總經理張湘寧指出，Equinor 可向中國長慶等油氣田提供致密氣技術；長慶位於鄂爾多斯盆地，集團計劃進一步提高那裡的儲量。