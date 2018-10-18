又一輪股東炮轟 祖克伯再次被要求退出董事長職位

據《華爾街日報》，包括紐約市養老金在內的投資 Facebook 的多個公共基金表示，支持此前 Trillium 資產管理公司提交的股東提案，要求將祖克伯從董事長職位上撤下。

消息傳出之後，周三，Facebook 股票轉跌，截止發稿，股價下跌 0.16%，至 158.53 美元。消息報導前，該公司股票漲 0.28% 左右。

周三，一份新聞稿顯示，羅德島、伊利諾伊州和賓夕法尼亞州的財政部長以及紐約市審計員都加入了 Trillium 資產管理公司 6 月份提交的股東提案。

不過，此舉對祖克伯可能沒有什麼實際的影響，因為他擁有大量該公司帶有超級投票權的股票，一股相當於普通股東股票的 10 倍。根據 Facebook 的最新的委託書，祖克伯在 Facebook 擁有 59.9% 的投票權。

這已經不是祖克伯第一次遭遇「逼宮」。 自從 Facebook 陷入「劍橋數據門」和「干涉 2016 年美國總統大選」的醜聞，股東們就多次想趕走祖克伯。

今年，6 月下旬，在臉書持有 1100 萬美元股票的資產管理公司 Trillium 提交了一份提案，要求剝奪祖克伯的董事長職位。Trillium 指責，最近 Facebook 的醜聞是由於董事會無力監察祖克伯而造成。提案還認為，祖克伯身兼公司首席執行官和董事長兩個職位，可能會對董事會和其他議程施加過多影響，削弱董事會對公司管理層的監督。

7 月 26 日，Facebook 股價大跌，投資者損失 1200 億美元，創下史上單支股票單日最大跌幅的記錄。7 月底，Facebook 股東集體起訴祖克伯，認為股價大跌之前，該公司在業務上誤導股東，未向投資者披露關於公司業務、營運和前景的重大不利事實。

早在 2012 年，加州教師退休系統就曾要求 Facebook 分離首席執行官和董事會主席職位。4 月，養老金的首席投資官 Chris Ailman 表示，祖克伯的絕對控制權助長了 Facebook 的數據隱私危機。

周三公布的新聞稿顯示，在 2017 年，排除公司 13 位高管和董事會成員在外，略高於 50% 的股東投票贊成分離首席執行官和董事會主席職位。

近期，臉書遭遇駭客攻擊，導致 3000 萬臉書帳戶受到影響。其中 1400 萬用戶的出生日期，教育歷史，使用的設備類型，關注主頁以及最近搜尋和位置登記等個人資料被詳細竊取。Facebook 最高或被罰 16.3 億美元。

周三，紐約審計長 Scott Stringer 在聲明中說，「獨立的董事會主席對於推動 Facebook 從這場混亂中走出，並重建美國人和投資者的信任至關重要。」

Stringer 掌管着超過 1950 億美元的養老金，其中包括截止明年 3 月 31 日的 470 萬股 Facebook 股票。這些股票目前價值超過 7.5 億美元。賓夕法尼亞財政部持有 38737 股 Facebook 股票。羅德島財政部持有 168230 股 Facebook 股票。

目前，Facebook 市值 4600 億美元。 自 7 月以來，Facebook 股價已經下跌約 27%，包括 Instagram 和 WhatsApp 的聯合創始人在內的公司高管也先後離開了公司。

Trillium 的提案將在 2019 年 5 月的公司股東大會上進行表決。