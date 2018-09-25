IG兩名共同創辦人辭職 Facebook盤前股價跌逾2%

Facebook 旗下社群媒體 Instagram 共同創辦人 Kevin Systrom、Mike Krieger 傳已辭職，該消息也獲得 Instagram 證實，今 (25) 日美股盤前，Facebook 股價跌逾 2%。

台北時間週二晚間 9 點 14 分，CNBC 數據顯示，Facebook 盤前股價下跌 2.28。

Facebook 盤前股價下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

根據紐約時報報導，Systrom 和 Krieger 週一分別辭去執行長以及技術長職務，且皆未透露離職原因，僅稱離開 Instagram 後，會休息一陣子。

Systrom 於官方聲明中指出，計畫休息一陣子，探索新事物、發揮新創意，「我們應停下來想一想，什麼東西能有所啟發，且符合世人需求。」

Facebook 於 2012 年，以 10 億美元買下 Instagram，目前 Instagram 每月活躍用戶超過 10 億。

據傳臉書創辦人祖克柏 (Mark Zuckerberg) 對 Instagram 的諸多干涉，是造成 Systrom 和 Krieger 離職的主因。

除兩名 Instagram 共同創辦人外，同樣被 Facebook 收購的 WhatsApp，其共同創辦人 Jan Koum 早在 4 月便宣布離職。

今年 6 月到 8 月，Facebook 政策部門負責人 Elliot Schrage、首席法務官 Colin Stretch、安全主管 Alex Stamos 陸續離職，高層異動不斷。