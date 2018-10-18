【富蘭克林華美投信】美債殖利率攀升有限  特別股正處極佳進場位置

◆市場或過度拋售特別股 ETF 特別股價格有望迎來反彈

美國 10 年期公債殖利率月初急漲，具有固定收益色彩的特別股遭遇資金調節，規模最大的特別股被動式基金短期內贖回明顯，市場流動性轉差影響特別股價格走勢。富蘭克林華美投信對此指出，目前基本面並不支持美債殖利率快速走揚，此波特別股評價面修正動能非全然理性，資金面過度反應的可能性相當高，觀察美債殖利率攀升動能有限，特別股可望吸引固定收益資金回流，適合於現階段逢低布局。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷指出，聯準會主席鮑威爾表示目前利率離中性水準仍有距離，牽動美債殖利率急漲，8 月底至 10 月 5 日殖利率波段高點 3.24% 期間，規模最大的特別股被動式基金 PFF 共贖回 2,675 萬股，龐大的贖回量衝擊特別股價格。值得注意的是，此波賣壓主要來自對美債殖利率急漲的擔憂，但美國實際通膨仍處溫和，尚未到聯準會加速升息的時間點，因此市場過度反應的可能性相當高，待情緒回穩後，特別股很有機會向上追趕強勁經濟基本面，展開反彈走勢。

余冠廷分析，9 月份 FOMC 會議會後點陣圖顯示今年將升息 4 碼，明、後年分別升息 3 碼與 1 碼，在此步調下，本次升息循環基準利率最終將落於 3.25% 至 3.50%。市場預估明年美債殖利率曲線可能走平甚至反轉，以及後年不確定性較高，美國 10 年期公債殖利率或將落於 2.8% 至 3.2%，亦即特別股走勢壓力高峰已過，考量其擁逾 5.6% 的殖利率，且票面買回價格易形成股價下檔支撐，波動度相對較低，深具固定收益投資價值，未來可望吸引資金回流。

進入 10 月後全球股市震盪加劇，特別股在 PFF 贖回情況有減緩跡象下，表現回歸抗震特性，近周相關基金淨值走勢相對穩定。富蘭克林華美投信認為，特別股未來可望有效擺脫公債殖利率影響，在美國經濟續強帶動下，逐步向上追趕與基本面的背離空間，正面看待特別股市場後續行情，現在正是把握相對低點進場布局的較佳時機。

資料來源： Bloomberg，標普美國特別股指數，債券為 ICE 美銀美林債券指數。截至 2018/9/28。<殖利率不代表報酬率。以上僅為特定指數試算結果，不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證，投資人無法直接投資指數。>

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