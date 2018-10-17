【日盛投顧】震盪築底後有機會續攻

◆盤勢分析

1. 週三台指期結算，台股開高震盪走低，最高點 10,127 點收復萬點及 5 日線（9,943 點）但尚未收復 10 日線（10,274 點）、2 年線（10,382 點）、月線（10,606 點）、季線（10,809 點）、年線（10,810 點）及半年線（10,832 點），最低點 9,978 點守穩 10/12 低點 9,740 點及 5 日線，尾盤 2317 鴻海因逼近減資生效日而爆出單筆 3.1 萬張的大量，終場指數下跌 1.96 點，跌幅 0.02%，收在 9,979.14 點，成交金額為 1,143.63 億元，小於 5 日均量（1,399 億元）及 20 日均量（1,275 億元）。OTC 相對大盤強勢，漲幅 0.86%，收在 118.94 點。三大法人合計賣超 68.95 億元：外資賣超 55.78 億元、投信買超 7.98 億元、自營商賣超 21.16 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2)均線：支撐為 5 日線至 9,900 點，壓力為 10 日線 (約當 11,073 點跌至 9,740 點共下跌 1,333 點後如果反彈 0.382 跌幅的位置) 至 2 年線。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（23）小於 50，短線反彈有機會延續。

3. 選股方向可留意半導體、網通、PCB、蘋概、工業 4.0、Tesla、運輸、原物料、金融、生技、越概股、自行車等。

半導體、蘋概、被動元件、Tesla 供應鏈強彈

1. 半導體：晶圓代工 2330 台積電、5347 世界、跌深的矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計 3034 聯詠、4947 昂寶 - KY、6462 神盾、3035 智原、3227 原相、3527 聚積、3443 創意、5269 祥碩、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森等反彈力道有機會相對強勢。

2. 蘋概：消費旺季到，3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、5264 鎧勝 - KY、2439 美律、2360 致茂、3105 穩懋、6271 同欣電等跌深股有機會續彈

3. 被動元件：龍頭 2327 國巨、2492 華新科近期走穩後，二線 5317 凱美、2375 智寶、6175 立敦、3026 禾伸堂、6127 九豪、6155 鈞寶等有機會回彈。

4.Tesla：Tesla 出貨量逐步攀升，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期。

5. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、疫苗 4142 國光生、6547 高端疫苗、新藥 4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4130 健亞、3176 基亞、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、4736 泰博、6452 康友 - KY、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍。

6. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

7.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等。

8. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意 6285 啟碁、5388 中磊等。

9. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

10. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

11. 原物料：塑化可留意 6505 台塑化、1326 台化、4725 信昌化等，造紙可觀察 1906 寶隆、1904 正隆等，鋼鐵重點為 2013 中鋼構、2031 新光鋼等，1101 台泥、1102 亞泥大陸第四季市況佳。

12. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大等可受惠。