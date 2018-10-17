陸股質借股票湧現斷頭潮 曝險達6130億美元 國家隊入市拆雷

中國股市近期呈現崩跌走勢，而深成指今年以來跌幅更重達 34%，股票質借斷頭的壓力下，使得曝險股票金額高達 6130 億美元，分析師更直指，若無法順利「拆雷」，陸股恐怕將面臨流動性危機。

陸股近期股票質押式回購交易的風險升高與股價下跌直接相關。近年來，公司大股東進行股票質押式回購交易成為便捷的融資管道，但隨著股價下跌，尤其是深成指今年來下跌 34%，接近爆倉線 40%，面臨股票擔保品斷頭或追繳的風險拉高。

根據公司提交的文件顯示，6 月初以來，至少有 35 家公司的質借抵押股票遭到斷頭殺出，比今年前五個月的 10 檔股票多三倍。而且至少有兩家公司在周一收盤後宣布，公司股票面臨強迫砍出的風險。

開元證券分析師楊海表示，股票市場出現流動性危機，質借股票斷頭釋出警訊，若缺乏政策解決目前市場流動性危機，恐怕沒有投資人願意這時候進場承擔風險。

據《彭博社》數據顯示，陸股約有 4.24 兆元人民幣 (6130 億美元) 的股票被質借抵押為貸款擔保品，約佔陸股市值的 11%。

深成指今年的表現預期將是 2008 年以來最糟的一年，該指數 2000 檔股票中，約有五分之一的股票今年以來的跌幅超過一半。政府已祭出強制限制賣股的措施，但周三深成指仍一度跌至 7200 點附近，再創近四年來的新低。

另一方面，深圳也備好數百億元人民幣資金「拆雷」，負責救援上市公司大股東股票質押斷頭的風險，據中國媒體報導，目前已有 50 家民營上市公司，在股權質押頻遭追繳、資金鏈岌岌可危下，獲得國有資本入股接盤。