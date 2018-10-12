華晨中國復牌暴跌近29% 售華晨寶馬予BMW 大行悲觀轉喊賣

華晨中國 (1114-HK) 今 (12) 日復牌後，股價開盤暴跌 28.28%，截至午盤，報港幣 8.12 元，仍跌 24.535%。

圖：新浪財經

稍早 BMW 發佈公告，將收購華晨寶馬 25% 的股份，把在華晨寶馬的持股比例提升至 75%，交易價格約 36 億歐元 (約人民幣 288 億元)。收購完成後，BMW 正式控股華晨寶馬，成為單一大股東．

另外，BMW 和華晨汽車集團聯合宣佈，原本 2028 年到期的合資合同，將進一步延續至 2040 年。

但投行看法轉趨悲觀，花旗給予華晨中國「賣出」評級，目標價看港幣 7.7 元；大和將「買入」評級下調至「賣出」，目標價由港幣 22 元下調至 9 元；中銀國際也將「買入」評級下調至「賣出」，目標價由港幣 15 元下調至 8.5 元。

瑞銀發表研究報告，預計華晨中國售華晨寶馬權益予 BMW 作價相當於 2018 年預測本益比 8.6 倍，低於該行預期。由於將於 2022 年前交割，相信屆時估值將會更低，對華晨更為不利。

該行並指出，出售華晨寶馬持股，將令華晨中國獲利減少超過 50%。

瑞銀以 7 月出售華晨寶馬持股討論前華晨中國股價港幣 13.6 元計，相信出售持股後扣除有關盈餘貢獻價值 7.1 元，潛在特別股息 3.6 元，推出 X5 車款的正面影響 2.1 元，華晨中國合理股價為港幣 12.3 元。