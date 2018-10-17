台股盤前－美股激勵今挑戰收復萬點 反彈觀察能否站穩短均線

美股 16 日強勁反彈，主要反映企業公布財報樂觀，且經濟數據穩健，道瓊指數收漲逾 500 點，在美股激勵下，台股也可望挑戰收復萬點關卡，不過分析師指出，雖然短線反彈可期，但整體來看盤勢依舊偏弱，尚未擺脫震盪築底格局，操作還是得謹慎，能否重新站穩 5 日、10 日均線之上，為近期觀察重點。

美股周二反彈，主要因投資人預期本季財報強勁，平復全球貿易緊張局勢和公債殖利率上揚帶來的緊張情緒，科技股領漲之下，四大指數同步走揚，道瓊漲逾 500 點、那指漲逾 200 點、標普漲 59 點、費半也飆漲 3.31%。

雖然台股短線反彈可期，不過今日為鴻海減資前的最後一個交易日，股價走勢也牽動大盤表現，加上明日台積電也將召開法說，公布第三季財報，展望能否提振市場信心，外界高度關注。

消息面方面，星展銀行昨 (16) 日舉行第 4 季投資展望記者會，星展認為，美中貿易戰牽動匯率走勢，聯準會 (Fed) 漸進式升息與美國經濟成長，將使美元繼續走強，但日圓與歐元預計第 4 季將維持弱勢格局。

大陸商務部昨日也宣布，對原產於台灣及日本的立式加工中心機，啟動反傾銷立案調查，被「點名」的台灣廠商共有五家，包括東台、台灣麗偉、台灣麗馳、永進及力勁。

而 2018 年台北紡織展（TITAS）開幕，國內紡織界大老也對明年產業景氣表達各自看法，其中遠東集團董事長徐旭東、新纖董事長吳東昇、儒鴻董事長洪鎮海皆認為美中貿易戰多少會影響市場，較為保守。南紡董事長侯博明、宜進董事長詹正田則相對有信心，推估明年景氣溫和成長。

世界鋼鐵協會（WSA）昨（16）日在東京召開年會發表預測，持續上修對 2018 年、2019 年鋼鐵產銷數據，與會的國內鋼鐵龍頭中鋼董事長翁朝棟認為，全球鋼市持續向好，相當符合現況。

分析師指出，目前台股短期內依舊難多弱勢震盪築底格局，在操作上依舊得謹慎，中短期需關城能否站穩 5 日、10 日短均線，而財報法說季將到來，可觀察基本面支撐，或是具有轉機、展望佳的個股。