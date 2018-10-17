台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月17日

勞動部昨（16）日公布，截至 10 月 15 日，全台共有 19 家企業實施無薪假，人數暴增到 3,490 人，創近三年新高，較上期增加 3,006 人。國內最大汽車組裝廠國瑞汽車已向桃園勞動局報備實施無薪假，影響人數高達 2,000 多人，是單一企業最多，預計實施時間三個月、至 12 月底。
大陸商務部昨（16）日宣布，對原產於台灣及日本的立式加工中心機，啟動反傾銷立案調查。這是台灣工具機產業首次被中國大陸列入反傾銷調查對象，在美中貿易摩擦持續升溫之際，無異雪上加霜。
台股萬點上檔壓力沈重，昨（16）日退撫基金接棒撥款消息一度激勵加權指數重返萬點，惟萬點行情曇花一現，據悉，退撫基金委外代操金額從 300 億元變成 250 億元，而昨日也僅撥出 50 億元。
經濟日報
景氣涼了？無薪假人數暴增
陸反傾銷 打到台灣工具機
國家隊護指數 連買台積 12 天
工商時報
顧立雄: 基富通可作勞退自選平台
台積明法說 外資先打預防針
退撫基金進場護盤 撥款 50 億試水溫
聯合報
全球 FDI 投資額 上半年減 41%
日本：CPTPP 明年 1 月啟動
簡鴻文 閃辭券商公會理事長
蘋果日報
楊金龍喊進民幣 聽話的現買現套
中油砸 2010 億 印尼建輕裂廠
DRAM 明年上半料緩跌 南亞科縮減 30 億資本支出
中國時報
外銷連年腰斬 國瑞止血求生
專家：下波小心高油價衝擊
年改上路後 商總直言倒閉變多了
自由時報
進口車進逼 國產車產能腰斬
深澳電廠喊卡 賴揆：停止就是停止
研發 QD-OLED 面板 三星砸 89 億美元