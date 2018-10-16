美股盤後─上週賣壓未了 科技股再度下跌 道瓊收低89點

在科技股下跌壓力下，主要指數週一收低。上週大幅下跌後，美國股市仍試圖重新恢復元氣。道瓊走勢震盪，盤中一度上漲 142.43 點，也一度下跌 96.11 點。

蘋果與 Netflix 股價均下跌逾 1.8%。Raymond James 公司調降 Netflix 股價目標，其股價因而下跌。高盛說，因中國需求減緩，蘋果今年獲利可能低於預期，蘋果股價亦下跌。



道瓊工業平均指數收低 89.44 點或 0.35% 至 25250.55。

Nasdaq 指數收低 66.15 點或 0.88% 至 7430.74。

S&P 500 指數收低 16.34 點或 0.59% 至 2750.79。

費城半導體指數收低 11.76 點或 0.94% 至 1241.82。

分析師說，股市出現超賣，期待反彈。但各種因素形成亂流，包括升息與財報，股市仍下跌。

因利率上升至數年高點，上週主要指數創下 3 月以來，最大單周跌幅。10 年期債券殖利率上升至 3.261%，週一回檔至 3.15%。投資人擔憂殖利率大幅上升，將導致借款成本高漲，最終將使得世界經濟減緩。

分析師說，擔憂通貨膨脹上升，使得債券市場受到壓力。許多人相信，在這次經濟復甦中，通貨膨脹僅會溫和上升，然而，即使工資與消費者物價通貨膨脹溫和上升，邁向 3.5% 至 4%，債券市場却可能大幅反應。

上週，S&P 500 與道瓊均下跌逾 4%。Nasdaq 下跌 3.7%。S&P 500 連續第三週週線下跌，創 2016 年 6 月以來最長下跌期間。

科技股下跌，帶動了上週的股市跌勢。上週科技股下跌 3.8%，創 3 月以來最大單週跌幅。

分析師說，上週的賣壓已大致結束，投資人應買進成長股，預期股市下檔已有限。儘管近來有賣壓，但股市的基本面依舊強勁。

第三季財報季已經展開，投資人對財報季期望甚高，FactSet 機構預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%。